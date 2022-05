जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में LOC के पास मिली सुरंग, हड़कंप

बुधवार को बीएसएफ अधिकारियों को सांबा जिले में एलओसी के पास सुरंग मिली है। अधिकारियों के मुताबिक, सुरंग की तलाशी गुरुवार सुबह ली जाएगी। फिलहाल इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

