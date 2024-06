INDIA vs Canada Live Score: टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत वर्सेस कनाडा, विराट कोहली के साथ मौसम पर भी रहेगी नजर

LIVE UPDATES रिफ्रेश

Published By: Deepak लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Sat, 15 Jun 2024 9:16 AM INDIA vs Canada Live Score: टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत वर्सेस कनाडा मैच खेला जाएगा। यह मैच लॉडरहिल में खेला जाएगा। सुपर 8 में क्वॉलीफाई कर चुके भारत के लिए यह मैच वैसे तो बहुत अहम नहीं है। इसके बावजूद हर किसी की निगाहें विराट कोहली की फॉर्म पर रहेंगी। अभी तक तीन मैचों में कोहली कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह यहां कुछ कर पाते हैं। इसके साथ ही दोनों टीमों को उम्मीद होगी कि मुकाबले में बारिश का खलल नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्लोरिडा के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है।