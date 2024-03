India vs England Live Streaming: हॉटस्टार नहीं, यहां बिल्कुल फ्री में देखें IND vs ENG 5वां टेस्ट लाइव

ऐप पर पढ़ें

India vs England Live Streaming 5th Test- इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला धर्मशाला में आज यानी 7 मार्च से खेला जाना है। इस मैच में इंग्लिश टीम लाज बचाने उतरेगा, वहीं भारत की नजरें जीत के साथ सीरीज का अंत करने पर होगी। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट जीतकर जरूर सीरीज में जोरदार आगाज किया था, मगर इसके बाद टीम इंडिया ने वापसी करते हुए ना सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाई बल्कि सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त भी हासिल की। इस शानदार परफॉर्मेंस के साथ भारत डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में भी नंबर-1 बनने में कामयाब रहा। अब भारत की नजरें नंबर-1 की पोजिशन को मजबूत करने पर होगी। आइए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

India vs England Live Streaming 5th Test IND vs ENG Live Telecast When Where and How To Watch Live Match Free

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवां टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?

India vs England 5th Test मैच 7 मार्च से खेला जाएगा।

IND vs ENG 5th Test कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवां टेस्ट धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs England 5th Test कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवां टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 9 बजे शुरू होगा। टॉस आधा घंटा पहले होगा।

IND vs ENG 5th Test टेस्ट मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवां टेस्ट मैच आप टीवी पर स्पोर्ट्स 18 के साथ कलर्स सिनेप्लेक्स पर देख सकते हैं।

India vs England 5th Test मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पांचवां टेस्ट मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं, इस मैच से जुड़ी हर खबर आप लाइव हिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर पढ़ सकते हैं।