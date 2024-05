SRH vs RR Qualifier-2 में फेवरेट कौन? चेन्नई सुपर किंग्स के चैंपियन खिलाड़ी ने बताई अपनी पहली पसंद

ऐप पर पढ़ें

SRH vs RR Qualifier 2 Who Will Win- सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2024 का क्वालीफायर-2 कल यानी शुक्रवार 24 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। एसआरएच वर्सेस आरआर मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -पैट कमिंस और संजू सैमसन- आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। इस मुकाबले से पहले क्रिकेट पंडितों द्वारा भविष्यवाणी करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस कड़ी में चेन्नई सुपर किंग्स के चैंपियन प्लेयर अंबाति रायुडू ने उस टीम का नाम बताया जो क्वालीफायर-2 में फेवरेट है। रायुडू ने यहां और किसी का नहीं बल्कि एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मात देने वाली राजस्थान रॉयल्स को फेवरेट बताया है।

स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए रायुडू ने कहा, "मुझे लगता है कि आरआर उस मैच में फेवरेट है क्योंकि उस मैच में मोमेंटम के साथ उतरेंगे। परिस्थितियां आरआर स्पिनरों के अनुकूल होंगी और एसआरएच को बल्लेबाजी करते समय अपने दिमाग का थोड़ा उपयोग करना होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "ये हैदराबाद का विकेट नहीं है...वे उस विकेट को चेन्नई नहीं ले जा सकते। चूंकि आपको चेन्नई के विकेट पर बल्लेबाजी करनी है तो थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा दिमाग से बल्लेबाजी कीजिए और अपनी बल्लेबाजी दिखाइए।"

बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद क्वालीफायर-1 में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों हार झेलने के बाद यहां पहुंची है। आरआर के खिलाफ उनका यह मैच काफी अहम होने वाला है।

एसआरएच वर्सेस आरआर क्वालीफायर-2 में जीत दर्ज करने वाली टीम का सामना फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। केकेआर ने एसआरएच को क्वालीफायर-1 में धूल चटाकर खिताबी मुकाबले में सबसे पहले अपनी जगह बनाई थी।

अगर आरआर क्वालीफायर-2 में एसआरएच को मात देकर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहती है तो उनके पास एक शानदार लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने का शानदार मौका होगा। आईपीएल के इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद एकमात्र ऐसी टीम रही है जिसने प्लेऑफ के तीनों मुकाबले खेलकर खिताब जीता है। टीम ने यह कारनामा 2016 में किया था। अगर आरआर फाइनल में पहुंचकर केकेआर को हरा देती है तो वह इस लिस्ट में शामिल होने वाली दूसरी टीम बन जाएगी।