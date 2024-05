SRH vs RR: पैट कमिंस ने खोला राज, बताया किसके कहने पर शाहबाज अहमद को चुना 'इंपैक्ट प्लेयर'

ऐप पर पढ़ें

Pat Cummins on Shahbaz Ahmed as an impact player: पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार 24 मई की रात क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को 36 रनों से धूल चटाकर फाइनल में प्रवेश किया। एसआरएच की इस शानदार जीत के हीरो उनके इंपैक्ट प्लेयर शाहबाज अहमद रहे, जिन्होंने पहले बल्ले से 18 महत्वपूर्ण रन बनाए और इसके बाद 3 विकेट लेकर राजस्थान के बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों के जादू पर नचाया। पैट कमिंस ने मैच के बाद खुलासा किया कि शाहबाज को इंपैक्ट प्लेयर चुनना उनका फैसला नहीं था। कमिंस ने बताया यह फैसला और किसी का नहीं बल्कि टीम के हेड कोच डेनियल विटोरी का था।

आईपीएल 2024 फाइनल की कहानी हू-ब-हू वर्ल्ड कप 2023 फाइनल जैसी...इन फैक्ट्स ने उड़ाए हर किसी के होश!

पैट कमिंस मैच के बाद बोले, "डैन विटोरी, बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स और जितना संभव हो उतने बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स चाहते थे।"

एसआरएच अभिषेक शर्मा ने इस सीजन अपने बल्ले से खूब धमाल मचाया, मगर उन्हें गेंद से विपक्षी टीम को परेशान करता देख पैट कमिंस भी हैरान थे। कप्तान ने इस युवा खिलाड़ी को लेकर कहा, " यह एक आश्चर्य की बात थी, कुछ दाएं हाथ के बल्लेबाजों ने उनमें से एक को आउट करने की कोशिश की और उन्होंने सुंदर गेंदबाजी की और उन दोनों ने बीच के ओवरों में अपनी गेंदबाजी से इसे जीत लिया।"

SRH vs RR IPL 2024 Qualifier 2: संजू सैमसन ने बताई क्वॉलीफायर 2 में हार की वजह, इनके सिर पर फोड़ा ठीकरा

सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम 139 ही रन बना सकी।

कमिंस ने आगे कहा, "170 रन का पीछा करना कठिन था और अगर हमें कुछ विकेट मिल जाते तो हमें पता था कि हमारे पास मौका है। मैं हर हफ्ते अलग-अलग पिच और परिस्थितियों पर काम करने का दिखावा नहीं करता। यह पूरी फ्रेंचाइजी के लिए है, शायद उनमें से 60 या 70 लोगों ने इसमें अपना दिल और आत्मा लगा दी और उम्मीद है कि एक और बचा (फाइनल) है।"

SRH vs RR IPL 2024 Qualifier 2: RR ने डाले हथियार, SRH की हुंकार; फाइनल में KKR से भिड़ने को तैयार

टीम के माहौल के बारे में कप्तान बोले, "लड़के पूरे सीजन में शानदार रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीम में शानदार जोश है और सीजन की शुरुआत में फाइनल हमारा लक्ष्य था और हमने इसे हासिल कर लिया। हमें पता था कि हमारी ताकत हमारी बल्लेबाजी है और हम इस टीम में मौजूद अनुभव को कम नहीं आंकेंगे। भुवी, नट्टू (नटराजन) और उनादकट का होना एक सपने जैसा है, इससे मेरा काम आसान हो गया।"