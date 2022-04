ताकि पटरी पर आए कोयले की सप्लाई, रेलवे ने रद्द कीं 42 पैसेंजर ट्रेनें

देश के कई राज्यों में ब्लैकआउट को हटाने के लिए रेलवे युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। कम स्टॉक से निपटने और कोयले की गाड़ियों की तेज आवाजाही के लिए देशभर में 42 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

