Bride missing after three days of marriage: यूपी के महाराजगंज में एक दुल्‍हन शादी के तीन दिन बाद ही अचानक गायब हो गई। दुल्‍हन के गायब होने से ससुराल में कोहराम मच गया। बाद में इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच थाने पर पंचायत भी हुई जिसका कोई नतीजा नहीं निकला।

मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज के निचलौल थानाक्षेत्र के एक गांव के एक युवक की शादी चौक थानाक्षेत्र के एक गांव में एक हफ्ते पहले हुई थी। शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा कराकर घर ले आया। इसके तीन दिन बाद ही दुल्हन ससुराल से अचानक गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद ससुराल के लोगों ने काफी खोजबीन की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर इसकी सूचना पुलिस को दी।

पुलिस ने रविवार को विवाहिता को खोज लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच थाना पर पंचायत हुई। हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी तरह की जानकारी से इंकार किया है। दुल्‍हन क्‍यों गायब हुई इसे लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।