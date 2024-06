Hindi News उत्तर प्रदेश Modi Shapath Grahan UP Cabinet Ministers Live: मोदी कैबिनेट 3.0 में यूपी से कौन बनेगा मंत्री, कुछ देर में होगा ऐलान LIVE UPDATES रिफ्रेश Modi Shapath Grahan UP Cabinet Ministers Live: मोदी कैबिनेट 3.0 में यूपी से कौन बनेगा मंत्री, कुछ देर में होगा ऐलान Modi Shapath Grahan UP Cabinet Ministers Live: रविवार की शाम सवा सात बजे नरेंद्र मोदी पीएम की शपथ लेंगे। मोदी 3.0 सरकार में यूपी इस बार कितने सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा, इसकी घोषणा नहीं हुई है।

Published By: Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Sun, 9 Jun 2024 4:22 PM Modi Shapath Grahan UP Cabinet Ministers Live: लगातार तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज शाम सात बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के अलावा सहयोगी दलों के सांसद भी शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद इन सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इनमें बिहार के अलावा यूपी के भी कुछ सांसद शामिल हैं। चर्चा है कि यूपी से छह सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। इनमें राजनाथ सिंह के अलावा अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, पंकज सिंह चौधरी के अलावा यूपी के दो नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। हालांकि अभी किसी भी सांसद को मंत्री बनाए जाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह से कुछ देर पहले इनके नाम का ऐलान हो सकता है। Sun, 09 Jun 2024 04:22 PM Sun, 09 Jun 2024 04:22 PM Modi Shapath Grahan UP Cabinet Minister Live: कमलेश पासवान भी बन भी बन सकते हैं मंत्री Modi Shapath Grahan UP Cabinet Minister Live: बासगांव लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पर नव निर्वाचित सांसद कमलेश सिंह पासवान को भी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जगह मिल सकती है। आज शाम को कमलेश पासवान को भी शपथ दिलाई जा सकती है। Sun, 09 Jun 2024 04:12 PM Sun, 09 Jun 2024 04:12 PM Modi Shapath Grahan UP Cabinet Minister Live: गोंडा से कीर्ति वर्धन सिंह भी बन सकते हैं मंत्री Modi Shapath Grahan UP Cabinet Minister Live: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में यूपी से एक और सांसद का मंत्री बनाए जाने को लेकर नाम सामने आया है। चर्चा है कि गोंडा से सांसदा कीर्ति वर्धन सिंह को भी मोदी सरकार की कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कीर्ति वर्धन को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि अभी किसी भी सांसद के मंत्री बनाए जाने के नाम पर मुहर नहीं लगी है। Sun, 09 Jun 2024 04:06 PM Sun, 09 Jun 2024 04:06 PM Modi Government UP Ministers Live: शपथ से पहले मोदी ने यूपी के संभावित मंत्रियों संग की बैठक Modi Government UP Ministers Live: मोदी सरकार 3.0 में यूपी के सांसदों का मंत्री बनाए जाने को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी किसी भी सांसद मंत्री बनाए जाने को लेकर नाम फाइनल नहीं हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ दिल्ली में चाय पर चर्चा की है। इनमें यूपी से जो सांसद शामिल हुए उनमें राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, एसपी सिंह बघेल, कमलेश पासवान, बीएल वर्मा भी शामिल हैं। Sun, 09 Jun 2024 03:55 PM Sun, 09 Jun 2024 03:55 PM Modi Government UP Ministers Live: मंत्री पद की रेस में इन दो सांसदों का नाम Modi Government UP Ministers Live: वैसे तो यूपी से करीब छह सांसदों के मंत्री बनने की चर्चा चल रही है, इनमें ज्यादातर पुराने चेहरे शामिल हें। लेकिन दो चेहरे ऐसे हैं जो इस बार एनडीए सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें जयंत चौधरी और जितिन प्रसाद के नाम की खासी चर्चा है। माना जा रहा है कि दोनों ही सांसद पीएम की बैठक में भी शामिल हुए हैं। Sun, 09 Jun 2024 03:49 PM Sun, 09 Jun 2024 03:49 PM Modi Government UP Ministers Live: आज शाम नरेंद्र मोदी लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ Modi Government UP Ministers Live: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 3.0 के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम सवा 7 बजे दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नरेंद्र मोदी समेत अन्य कई मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। Sun, 09 Jun 2024 03:47 PM Sun, 09 Jun 2024 03:47 PM Modi Government UP Ministers Live: सोनिया गांधी होंगी संसदीय दल की अध्यक्ष Modi Government UP Ministers Live: सोनिया गांधी सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गईं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। जिस पर गौरव गोगोई, के सुधाकरन और तारिक अनवर से समर्थन किया। Sun, 09 Jun 2024 03:37 PM Sun, 09 Jun 2024 03:37 PM Modi Government UP Ministers Live: शपथ से पहले मोदी की बैठक में शामिल होने पहुंचे सांसद Modi Government UP Ministers Live: नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह से पहले यूपी के कई सांसदों को फोन करके दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली पहुंचे यूपी के सांसदों की पीएम मोदी के साथ बैठक हुई है।