Lok Sabha Election Results 2024 Live Updates: मोदी की अगुवाई में NDA आज पेश करेगा सरकार बनाने का दावा, BJP ने संघ के साथ किया मंथन

नई सरकार के रविवार को शपथ लेने की संभावना है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को एनडीए नेताओं की बैठक में मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार गठन का फैसला किया गया था।

New Delhi, India. 05th June 2024: Prime Minister Narendra Modi with BJP President J P Nadda, TDP chief N Chandrababu Naidu, JD(U) chief Nitish Kumar and other leaders during a meeting of the National Democratic Alliance (NDA) at PM's residence, in New Delhi, Wednesday, June 5, 2024. (HT Photo)

Published By: Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Fri, 7 Jun 2024 6:24 AM Modi 3.0 Live Updates: 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने के लिए आज अपना दावा पेश करेगा। इसके पहले भाजपा और एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए नेता चुना जाएगा। वहीं, गुरुवार को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्र में नई सरकार के गठन को लेकर दिनभर कई दौर की बैठकें की। इनमें आरएसएस के पदाधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। नई सरकार के रविवार को शपथ लेने की संभावना है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार गठन का फैसला किया गया था। गुरुवार को चुनाव आयोग ने नवनिर्वाचित सांसदों की सूची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को सौंपी। इसके साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन का रास्ता साफ हो गया। नई सरकार बनाने के लिए भाजपा और एनडीए के संसदीय दल की शुक्रवार को संसद भवन परिसर में पुराने केंद्रीय कक्ष में बैठक होगी। शुक्रवार सुबह 11 बजे पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी। इसमें भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद, भाजपा शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ एनडीए के घटक दलों के सांसद और नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा और एनडीए संसदीय दल का विधिवत नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए नेता नई सरकार बनाने का दावा पेश करने राष्ट्रपति भवन जाएंगे। नई सरकार के गठन को लेकर पल-पल की जानकारी के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें।

Fri, 07 Jun 2024 06:24 AM Fri, 07 Jun 2024 06:24 AM Modi 3.0 Live Updates: देर शाम प्रधानमंत्री से मिले नड्डा और शाह Modi 3.0 Live Updates: सूत्रों के अनुसार, गुरुवार देर शाम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। Fri, 07 Jun 2024 06:23 AM Fri, 07 Jun 2024 06:23 AM Modi 3.0 Live Updates: अलग-अलग केंद्रीय नेताओं से मुलाकात Modi 3.0 Live Updates: दिल्ली पहुंचे भाजपा के तमाम मुख्यमंत्रियों ने अलग-अलग केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। हालांकि, इन बैठकों का ब्योरा नहीं दिया गया है लेकिन समझा जाता है कि चुनाव नतीजों पर भी चर्चा की गई है। साथ ही नई सरकार के गठन में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने और राज्यों के संतुलन को बनाने के साथ सहयोगी दलों को भी समानुपातिक स्थान देने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित करने और इसके भव्य आयोजन की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। Fri, 07 Jun 2024 06:23 AM Fri, 07 Jun 2024 06:23 AM Modi 3.0 Live Updates: भाजपा अध्यक्ष ने की लंबी बैठक Modi 3.0 Live Updates: इसके बाद भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ लंबी बैठक की। इसमें भी अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद रहे। देर शाम तक कई दौर की बैठक चली, जिनमें शुक्रवार को होने वाली भाजपा और एनडीए संसदीय दल की बैठक की तैयारी और उसके बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। सहयोगी दलों के साथ समन्वय और शपथ ग्रहण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर भी मंत्रणा की है। चूंकि इस बार भाजपा का अपना स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए पार्टी सभी सहयोगी दलों को पूरी तरह साधकर ही नई मंत्रिपरिषद की तैयारी कर रही है। Fri, 07 Jun 2024 06:22 AM Fri, 07 Jun 2024 06:22 AM Modi 3.0 Live Updates: भाजपा ने संघ के साथ किया मंथन Modi 3.0 Live Updates: बुधवार को एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के फैसले के बाद गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर दिनभर बैठकों का दौर चला। सूत्रों के अनुसार, एक बैठक में संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार भी मौजूद रहे, जो कि भाजपा के साथ समन्वय का काम भी देख रहे हैं। इसमें भाजपा अध्यक्ष के साथ गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजे में भाजपा के बहुमत से दूर रहने, लेकिन एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नई सरकार के गठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।