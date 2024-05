LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Election 2024 LIVE: छठे चरण में आज लोकसभा की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, दांव पर इन दिग्गजों की किस्मत

Lok Sabha Elections 2024 LIVE Updates: दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर शनिवार को 1.52 करोड़ से अधिक मतदाता 13637 बूथ पर अपनी पसंद का सांसद चुनने के लिए मतदान करेंगे।

Rohtak, May 24 (ANI): Polling staff carrying EVMs leave for their respective polling stations for the sixth phase voting of Lok Sabha elections, at a distribution in Rohtak on Friday. (ANI Photo)

Published By: Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Sat, 25 May 2024 6:27 AM Lok Sabha Elections 2024 6th Phase Voting Live Updates: छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 58 लोकसभा सीटों पर अब से कुछ ही देर बाद वोट डाले जाएंगे। इनमें दिल्ली की सभी 7 सीटें भी शामिल हैं। इसके अलाव, उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों पर भी मतदान होंगे। छठे चरण में ओडिशा की 6 सीटों, झारखंड की 4 सीटों और जम्मू-कश्मीर में एक सीट पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण में कुल 11.13 करोड़ मतदाता 889 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर शनिवार को 1.52 करोड़ से अधिक मतदाता 13637 बूथ पर अपनी पसंद का सांसद चुनने के लिए मतदान करेंगे। शुक्रवार को राजधानी के अलग-अलग हिस्सों से पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हुईं। एक लाख तीन हजार से ज्यादा कर्मचारियों को मतदान कार्य में लगाया है। भीषण गर्मी चुनौती भीषण गर्मी के कारण चुनाव आयोग के सामने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ाने की भी चुनौती रहेगी। 12 मई 2019 को हुए बीते लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 60.52 प्रतिशत मतदान हुआ था। उस दिन अधिकतम पारा 39 डिग्री सेल्सियस रहा था। सीट वार बात करें तो नई दिल्ली सीट पर सबसे कम 56.87 फीसदी मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव की पल-पल की जानकारी के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें। Sat, 25 May 2024 06:25 AM Sat, 25 May 2024 06:25 AM Lok Sabha Election 2024 LIVE: इन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर Lok Sabha Elections 2024 6th Phase Voting Live Updates: छठे चरण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल , भाजपा प्रवक्ता संवित पात्रा, भोजपुरी कलाकार एवं सांसद मनोज तिवारी, भोजपुरी गायक एवं भाजपा उम्मीदवार निरहुआ, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीतसिंह, राज बब्बर, धर्मेन्द्र यादव, कन्हैया कुमार, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में बंद हो जायेगा। Sat, 25 May 2024 05:40 AM Sat, 25 May 2024 05:40 AM Lok Sabha Election 2024 LIVE:आज बहाना न बनाएं, मतदान करें Lok Sabha Elections 2024 6th Phase Voting Live Updates: मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग हरसंभव कदम उठा रहा है। आयोग की ओर से दिल्लीवालों के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनमें लिखा है, ‘देश के लिए कुछ करने का मौका जाने ना दें। मतदान के दिन कोई बहाना नहीं। गर्व के साथ अपना वोट करें और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शामिल हों। वोटिंग से जुड़ी हर दिक्कत के लिए elections24.eci. gov.in पर जाएं।’ Sat, 25 May 2024 05:39 AM Sat, 25 May 2024 05:39 AM Lok Sabha Election 2024 LIVE:तपती दिल्ली में आज पड़ेंगे वोट Lok Sabha Elections 2024 6th Phase Voting Live Updates: झुलसाने वाली गर्मी के बीच लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत आठ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में कुल 11.13 करोड़ मतदाता 889 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।