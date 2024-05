LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Chunav 2024 LIVE: चौथे चरण से पहले बंगाल में निर्वाचन आयोग का बड़ा कदम, 3647 बूथ संवेदनशील करार

Lok Sabha Chunav 2024 LIVE: चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। उससे पहले संबंधित सीटों पर सभी पार्टियों ने प्रचार जोर कर दिया है। वहीं बंगाल को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है।

Yadadri Bhuvanagiri, May 09 (ANI): Union Home Minister Amit Shah aalong with BJP Yadadri Bhuvanagiri candidate Boora Narsaiah Goud greet the gathering during a public meeting for the Lok Sabha Polls, in Yadadri Bhuvanagiri on Thursday. (ANI Photo)