CSIR CASE 2023 Answer Key : सीएसआईआर सीएएसई भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, 28 फरवरी तक दर्ज कराएं आपत्ति

CSIR CASE 2023 Answer Key : काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने सीएएसई स्टेज-1 की परीक्षा की आंसर की जारी कर दी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों को ने सीएसआईआर सीएएसई 2023 में भाग लिया हो वे 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक हुई परीक्षा की आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट www.csir.res.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सीएसआईआर की इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आंसर की पर आपत्तियां दर्ज कराने के कुछ दिनों बाद घोषित किया जा सकता है।

सीएसआईआर की इस परीक्षा में भाग लेने वाले अयर्थी वेबसाइट पर दिख रखे पोर्टल ‘Challenge Management Portal’ पर जाकर 24 फरवरी से 28 फरवरी 2024 तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि 100 रुपए प्रति प्रश्न या आपत्ति के हिसाब शुल्क जमा कराने के साथ ही आपत्तियां दर्ज कराई जा सकते हैं आपत्तियां पेपर-1 और पेपर-2 दोनों के लिए दर्ज करा सकते हैं।

अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए लॉगइन डिटेल्स भरकर सीएसआईआर के पोर्टल जाकर आपत्तियां दर्ज करानी होंगी। लॉगइन करने के लिए रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ जरूरी है। सीएसआईआर पोर्टल पर मौजू टैब ‘Career and Opportunity’ पर जाकर सीएएसई 2023 या यहां दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक https://csir01.cbtexamportal.in/ पर जाकर ‘Challenge Management User Manual’ और ‘Instructions to Candidate to raise Challenges’ पर पूरी शर्तें पढ़ें और आपत्तियां दर्ज कराएं।

सीएसआईआर सीएएसई्र 2023 के लिए ऐसे दर्ज कराएं आपत्तियां :