New Year Wishes In Hindi : नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए शेयर करें ये फोटो मैसेज, SMS और शायरी

New Year Wishes In Hindi , messages , photos : नए साल 2024 ने दस्तक दे दी है। वर्ष 2023 ने अलविदा कह दिया है। नए संकल्पों और लक्ष्यों के साथ लोग 1 जनवरी को नए साल का जश्न ( happy new year 2024 wishes ) मनाने के लिए तैयार हैं। सभी चाहते हैं कि उनका आने वाला नया साल उनके लिए ढेरों खुशियां, तरक्की, सफलताओं से भरा हो। देश दुनिया में जश्न का माहौल है। शुभकामनाएं देने का दौर शुरू हो चुका है। इस मौके पर सभी एक दूसरे को विश ( happy new year 2024 wishes in hindi ) करने में जुटे हुए हैं। व्हाट्सअप से लेकर सोशल मीडिया तक सभी तरफ नए साल की शुभकामना संदेशों की भरमार है। नया साल नया जोश, नई उमंग और नई उम्मीदें लेकर आता है। यह हम सभी के लिए एक ऐसा मौका भी होता है जब हम अपने पुराने दोस्तों, करीबियों, सहयोगियों और सीनियर्स को याद करते हैं। ऐसे मौके पर आप सभी को नीचे दी गई है हैप्पी न्यू ईयर शुभकामनाएं ( new year wishes 2024 ) भेज सकते हैं-

सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी तन्हाइयों से

हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है दिल की गहराइयों से।

नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं

उगता हुआ सूरज लाली दे ,

खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको ,

हम रहे या ना रहे इस दुनिया में ,

आने वाला साल हर खुशी दे आपको!!

नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं

हर साल आता है , हर साल जाता है ,

इस नए साल में आपको वह सब मिले , जो आपका दिल चाहता है

नव वर्ष की शुभकामनाएं

नए साल में खुशियों के दीप जलाऊंगा

मेरी जान चाहे कितनी भी मुश्किलें हो

तुमसे रिश्ता में हर हाल में निभाऊंगा

नया साल मुबारक

रोशनी को अंधेरे से पहले, दिलों को धड़कन से पहले

प्यार को मोहब्बत से पहले, आपको और आपके परिवार को

हैप्पी न्यू ईयर 2024 सबसे पहले

नया सवेरा एक नई किरण के साथ

नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ

आपको नया साल 2023 मुबारक हो

मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ

इस नए साल खुशियों की बरसातें हों

प्यार के दिन और मोहब्बत भरी रातें हों

रंजिशे नफरतें मिट जाएं सदा के लिए

सभी के दिलों में ऐसी चाहतें हों

Happy New Year 2024

भुला दो बीता हुआ कल

दिल में बसाओ ये आने वाला कल

दिल से मेरी यही है कामना

आपके लिए खुशियां लेकर आए

नए साल का हर नया पल

Happy New Year 2024

चांद को हो चांदनी मुबारक,

आसमां को हों सितारे मुबारक

और हमारी तरफ से आप सब को

नया साल 2024 मुबारक

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है।

मुबारक हो आपको नया साल,

हमने आपको यह दिल से पैगाग भेजा है।।

-Happy New Year 2023

नया साल 2023 मुबारक

आपको आशीर्वाद मिले गणेश से

विद्या मिले सरस्वती से

दौलत मिले लक्ष्मी से

खुशियां मिले रब से

प्यार मिले सबसे, यही दुआ है दिल से

नए साल की शुभकामनाएं

अगर दोस्ती एक गुनाह तो उसे होने मत देना,

अगर दोस्ती खुदा है तो उसे खोने मत देना

अगर की है किसी से दोस्ती,

तो उस दोस्त को खफा न होने देना

नए साल की शुभकामनाएं

न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए

खुदा करे नया साल खुशियों की बरसात लाए

नया साल 2024 मुबारक