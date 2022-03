Jio यूजर्स को बड़ा झटका! 200 रुपये से ज्यादा के प्लान्स पर अब नहीं मिलेगा 20% का कैशबैक

Jio यूजर्स को बड़ा झटका! 200 रुपये से ज्यादा के प्लान्स पर अब नहीं मिलेगा 20% का कैशबैक

Reliance Jio अपने यूजर्स को 200 रुपये से अधिक के रिचार्ज कराने पर JioMart में 20% का कैशबैक देता है। लेकिन अब JioMart Maha कैशबैक ऑफर समाप्त होने जा रहा है। ये ऑफर 31 मार्च, 2022 को खत्म हो रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Thu, 31 Mar 2022 10:11 AM

