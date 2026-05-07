0+0=0; बंगाल हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव तो भाजपा ने कस दिया तंज
Mamata Akhilesh Meeting: ममता और अखिलेश की मुलाकात पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि जीरो + जीरो = जीरो ही होता है। शून्य में शून्य जोड़ने या घटाने पर भी शून्य ही निकलता है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर पहुंचे। उन्होंने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से मुलाकात कर पार्टी नेतृत्व के प्रति एकजुटता जताई। इस दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बंगाल में चुनाव उत्तर प्रदेश मॉडल की तर्ज पर डराने-धमकाने, हेरफेर और दबाव की रणनीति अपनाकर कराए गए। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
भाजपा का तंज
वहीं, दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर बंगाल में सियासत तेज हो गई है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ममता और अखिलेश की मुलाकात पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि जीरो + जीरो = जीरो ही होता है। शून्य में शून्य जोड़ने या घटाने पर भी शून्य ही निकलता है।
मुलाकात में क्या हुआ?
रिपोर्ट के अनुसार, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया। अखिलेश ने ममता से कहा कि आप हारी नहीं हैं। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। हम आपके साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए बधाई भी दी।
सुरक्षा और हिंसा पर चिंता
अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि पूरे देश में लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट होना चाहिए। चुनाव के बाद हुई हिंसा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तृणमूल नेता चंद्रनाथ रथ (शुभेंदु अधिकारी के PA) की हत्या का जिक्र किया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए।
पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम
बता दें कि भाजपा ने 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में 207 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया। तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 सीटों पर सिमट गई, जिससे राज्य में ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत हो गया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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