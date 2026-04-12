'उर्दू जहां बोली जाती है वहां चले जाओ', बंगाल में चुनावी मंच से सीएम योगी ने किसे ललकारा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदकुमार इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘बंगाल प्रेरणा की भूमि है और यह भारत को दिशा देती है। इसी धरती पर एक सन्यासी ने वैश्विक मंच पर सनातन धर्म का झंडा गाढ़ने का काम किया था।’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पूर्व मेदिनीपुर में सीएम योगी ने कहा कि कोलकाता के मेयर आज खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, जिसका मतलब है कि वे बांग्ला भाषा को मिटाना चाहते हैं और बंगाली पहचान को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन लोगों से कह दो कि अगर उन्हें उर्दू ही बोलनी है तो वह जगह चले जाएं जहां उर्दू वास्तव में बोली जाती है।

पूर्व मेदिनीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'वही बंगाल जो कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, भारत की अर्थव्यवस्था में जिस बंगाल का योगदान एक-तिहाई से भी अधिक था, आज पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और 15 वर्षों में TMC की सरकार ने इस बंगाल को नोंच डाला है। कंगाल बनाकर रख दिया है। यहां पर इस हद तक भ्रष्टाचार होता है... गरीबों के हक का पैसा कटमनी में TMC के गुंडे खा जाते हैं, मछुआरों और किसानों के साथ सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। यहां विकास नहीं केवल वसूली का तंत्र हावी है। याद कीजिए कि कभी शिक्षा, संस्कृति, कला और उद्यम की भूमि रहा बंगाल आज अपनी पहचान के लिए मोहताज है।'

सीएम योगी ने TMC पर जमकर साधा निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नंदकुमार इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'बंगाल प्रेरणा की भूमि है और यह भारत को दिशा देती है। इसी धरती पर एक सन्यासी ने वैश्विक मंच पर सनातन धर्म का झंडा गाढ़ने का काम किया था। बंगाल की इसी धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी का उद्घोष किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर प्रहार करते हुए कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी थी। हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी बंगाल की धरती ने ही हमें दिया है।'