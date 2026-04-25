जय श्री राम बोलने पर लाठी चलाती हैं ममता दीदी, बंगाल की चुनावी रैली में बरसे योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यही स्थिति 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में थी। पर्व-त्योहार से पहले उपद्रव होने लगते थे। लोग पलायन कर रहे थे लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनी और आज उपद्रव नहीं उत्सव है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से परेशानी होती है। यही बंगाल है जहां आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा, हरे रामा का शंखनाद किया था। और आज वहां जय श्री राम बोलने पर ममता दीदी लाठी चलाती हैं। ममता ने कहा, 'रामभक्तों पर लाठियों का प्रहार होता है, सरेआम गौहत्या होती है। सैंड माफिया, लैंड माफिया हावी होकर बंगाल के नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। न बेटी सुरक्षित है और न व्यापारी, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं।'
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यही स्थिति 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में थी। पर्व-त्योहार से पहले उपद्रव होने लगते थे। लोग पलायन कर रहे थे लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनी और आज उपद्रव नहीं उत्सव है। सीएम योगी ने कहा, 'टीएमसी ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था। यह कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित होकर आए हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों को भारतीय नागरिकता देगा। लेकिन ममता दीदी को इस बात से परेशानी होती है कि अगर हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी तो सड़कों पर इफ्तार पार्टियां कैसे होंगी। उत्तर प्रदेश में कोई भी सड़क पर इफ्तार पार्टी नहीं कर सकता, न ही सड़क पर नमाज अदा कर सकता है और मस्जिदों से कोई आवाज नहीं आती।'
जय श्री राम के नारे से भी परेशानी: योगी आदित्यनाथ
सीएम योगी ने कहा कि बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम हर बंगाली के लिए एक हथियार बन गया था, लेकिन ममता दीदी को इससे भी दिक्कत है। उन्हें जय श्री राम के नारे से भी परेशानी है। कोलकाता हाई कोर्ट को भी आदेश देना पड़ा कि दुर्गा पूजा के दौरान अव्यवस्था फैलाने वालों को रोका जाए। उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार माफिया राज का प्रतीक बन गई है और किसी की सुनने को तैयार नहीं है।
यूपी के सीएम ने आरोप लगाया कि हाल ही में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। योगी ने कहा कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो इन गुंडों के पास छिपने की जगह नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'एक समय था जब बंगाल भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देता था। यहां बेटियां सुरक्षित थीं, लेकिन अब गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। गौ-तस्करी, बालू माफिया और जमीन माफिया बढ़ रहे हैं। दिल्ली से जो पैसा प्रधानमंत्री भेजते हैं, उसका इस्तेमाल टीएमसी के गुंडे अपने परिवारों के लिए करते हैं।'
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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