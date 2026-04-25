जय श्री राम बोलने पर लाठी चलाती हैं ममता दीदी, बंगाल की चुनावी रैली में बरसे योगी आदित्यनाथ

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यही स्थिति 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में थी। पर्व-त्योहार से पहले उपद्रव होने लगते थे। लोग पलायन कर रहे थे लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनी और आज उपद्रव नहीं उत्सव है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से परेशानी होती है। यही बंगाल है जहां आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा, हरे रामा का शंखनाद किया था। और आज वहां जय श्री राम बोलने पर ममता दीदी लाठी चलाती हैं। ममता ने कहा, 'रामभक्तों पर लाठियों का प्रहार होता है, सरेआम गौहत्या होती है। सैंड माफिया, लैंड माफिया हावी होकर बंगाल के नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। न बेटी सुरक्षित है और न व्यापारी, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं।'

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यही स्थिति 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में थी। पर्व-त्योहार से पहले उपद्रव होने लगते थे। लोग पलायन कर रहे थे लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनी और आज उपद्रव नहीं उत्सव है। सीएम योगी ने कहा, 'टीएमसी ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था। यह कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित होकर आए हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों को भारतीय नागरिकता देगा। लेकिन ममता दीदी को इस बात से परेशानी होती है कि अगर हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी तो सड़कों पर इफ्तार पार्टियां कैसे होंगी। उत्तर प्रदेश में कोई भी सड़क पर इफ्तार पार्टी नहीं कर सकता, न ही सड़क पर नमाज अदा कर सकता है और मस्जिदों से कोई आवाज नहीं आती।'

जय श्री राम के नारे से भी परेशानी: योगी आदित्यनाथ सीएम योगी ने कहा कि बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम हर बंगाली के लिए एक हथियार बन गया था, लेकिन ममता दीदी को इससे भी दिक्कत है। उन्हें जय श्री राम के नारे से भी परेशानी है। कोलकाता हाई कोर्ट को भी आदेश देना पड़ा कि दुर्गा पूजा के दौरान अव्यवस्था फैलाने वालों को रोका जाए। उन्होंने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार माफिया राज का प्रतीक बन गई है और किसी की सुनने को तैयार नहीं है।