Why Third highest single day rainfall in Kolkata after 1978 IMD Explained 11 Dead 47 साल बाद हुई इतनी भारी बारिश! कोलकाता के जलमग्न होने की क्या वजह? 11 लोगों की मौत
पश्चिम बंगाल न्यूज़Why Third highest single day rainfall in Kolkata after 1978 IMD Explained 11 Dead

47 साल बाद हुई इतनी भारी बारिश! कोलकाता के जलमग्न होने की क्या वजह? 11 लोगों की मौत

24 घंटे से भी कम समय में हुई 251.4 मिलीमीटर बारिश 1986 के बाद सबसे अधिक है। उस साल 259.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसके अलावा यह बीते 137 साल में एक दिन में छठी सबसे अधिक बारिश है। जानिए ताजा अपडेट क्या है

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाताWed, 24 Sep 2025 06:56 AM
कोलकाता और उसके उपनगरों ने मंगलवार को इस साल की अब तक की सबसे भारी बारिश का सामना किया। 24 घंटे में 251.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो 1978 के बाद से सितंबर महीने का तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इससे पहले सितंबर में सबसे अधिक बारिश 28 सितंबर 1978 को हुई थी, जब 369.6 मिमी वर्षा दर्ज हुई थी। इसके बाद 26 सितंबर 1986 को 259.5 मिमी बारिश दर्ज हुई थी। इस हिसाब से मंगलवार की बारिश सितंबर महीने में तीसरे स्थान पर और सालाना रिकार्ड में छठे स्थान पर रही।

भीषण बारिश का समय और कारण

सबसे तेज बारिश का दौर रात 2:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच दर्ज किया गया, जब शहर में करीब 185 मिमी वर्षा हुई। हालांकि एक घंटे में 98 मिमी बारिश दर्ज की गई, लेकिन यह क्लाउडबर्स्ट (100 मिमी प्रति घंटा) की परिभाषा तक नहीं पहुंची।

मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार को बना एक लो-प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर गंगीय पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों तक पहुंच गया। इससे वायुमंडल में नमी का तीव्र संकेंद्रण हुआ और भारी वर्षा का दौर शुरू हुआ। डॉप्लर रडार की तस्वीरों में 5 से 7 किलोमीटर ऊंचाई तक बादल दिखाई दिए, जिनसे यह भीषण बारिश हुई।

अधिकारियों का कहना है कि यह लो-प्रेशर सिस्टम बुधवार तक सक्रिय रहेगा, जिसके बाद यह कमजोर पड़ सकता है। वहीं, 25 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और लो-प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जो 27 सितंबर को दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश तटों को पार कर सकता है। इसके चलते अगले सात दिनों में दक्षिण बंगाल के कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

बाढ़ और प्रशासन की तैयारियां

तेज बारिश से कोलकाता के कई इलाके जलमग्न हो गए। मेयर और राज्य कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम ने इसे “अभूतपूर्व स्थिति” बताया। उन्होंने कहा कि आदिगंगा जैसी नहरनुमा नदी भी उफान पर है, जिससे पानी की निकासी ठप हो गई। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। कई स्कूल भवनों को अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया है। निगम और पुलिस को बेघर हुए लोगों के लिए भोजन और मदद की व्यवस्था करने का जिम्मा सौंपा गया है। मेयर ने उम्मीद जताई कि यदि मंगलवार रात और बारिश नहीं हुई तो पानी घटने लगेगा।

समुद्र में चेतावनी, दुर्गा पूजा पर असर?

मौसम विभाग ने मछुआरों को 27 सितंबर तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। साथ ही, लोगों को पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न होने और बिजली गिरने से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि ओडिशा में 26 सितंबर तक बारिश बनी रहने का अनुमान है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल बारिश में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि संभव है कि इस बारिश का असर दुर्गा पूजा की तैयारियों पर ज्यादा न पड़े।

अन्य राज्यों में हालात

इस मानसून में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई बार क्लाउडबर्स्ट की घटनाएं हुई हैं। वहीं, चेन्नई में 31 अगस्त को 270 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जो इस तरह की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति को दिखाता है।

कम से कम 11 लोगों की मौत

कोलकाता में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से नौ व्यक्तियों की मृत्यु बिजली का करंट लगने से हुई। लगभग चार दशक के बाद हुई इतनी भारी बारिश के कारण हवाई, रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ। शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं और राज्य सरकार को दो दिन पहले ही दुर्गा पूजा की छुट्टियां घोषित करनी पड़ी।

चौबीस घंटे से भी कम समय में हुई 251.4 मिलीमीटर बारिश 1986 के बाद सबसे अधिक है। उस साल 259.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसके अलावा यह बीते 137 साल में एक दिन में छठी सबसे अधिक बारिश है। साल 1888 में 253 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश के कारण मुख्य सड़कों की हालत नदियों जैसी हो गई। मेट्रो और ट्रेन सेवाएं बाधित हुईं और हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई है। अगले सप्ताह दुर्गा पूजा से पहले शहर में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारी बारिश को ‘‘अभूतपूर्व’’ बताया तथा फरक्का बैराज से गाद न निकालने और निजी बिजली कंपनी सीईएससी की चूक की आलोचना की। साथ ही उन्होंने लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए घरों के अंदर रहने की अपील की। ममता ने डिजिटल माध्यम से एक संबोधन में कहा, “मैंने ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी। कुल दस लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से नौ की मौत खुले तारों की वजह से करंट लगने के कारण हुई है। कोलकाता में आठ जबकि उत्तर 24 परगना के शाशन व दक्षिण 24 परगना के अमतला से सटे इलाकों में दो लोगों की मौत हुई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीईएससी को उनके परिवारों के सदस्यों को नौकरी देनी चाहिए। सीईएससी को कम से कम पांच लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए।” उन्होंने कहा कि कोलकाता और आसपास के इलाकों में बिजली की आपूर्ति कलकत्ता बिजली आपूर्ति निगम (सीईएससी) करता है, राज्य सरकार नहीं।

बनर्जी ने कहा, “यह सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है कि लोगों को इसकी वजह से परेशानी न हो। वे यहां व्यापार तो करेंगे, लेकिन क्या वे आधुनिकीकरण नहीं करेंगे? उसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए।” राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी शिक्षण संस्थान 24 और 25 सितंबर को बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा, “स्थिति को देखते हुए, सरकारी संस्थानों में दुर्गा पूजा की छुट्टियां पहले ही घोषित कर दी गई हैं।” कलकत्ता विश्वविद्यालय और यादवपुर विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित कर दी हैं, जबकि निजी स्कूलों ने या तो छुट्टियां घोषित कर दी हैं या ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं।

कई लोगों ने जल्दी-जल्दी अपना सामान ऊपरी मंजिल पर पहुंचाया, जबकि गरियाहाट और कॉलेज स्ट्रीट के व्यापारी किताबों, कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक सामान के भीगे हुए स्टॉक को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मोटरसाइकिलें और कारें नावों की तरह डगमगा रही थीं, बसें बीच रास्ते में ही खराब हो गईं, और यात्री अपना सामान सिर पर उठाए बाढ़ के गंदे पानी में नंगे पांव चल रहे थे। दफ्तर जाने वालीं रूपा चटर्जी ने कहा, “मुझे लेक गार्डन्स से रासबिहारी एवेन्यू तक कमर तक भरे पानी में लगभग तीन किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मुझे नहीं पता कि मैं घर कैसे पहुंचूंगी।”

ऐप आधारित कैब में फंसे लोगों ने अत्यधिक किराया वसूलने की शिकायत की, जबकि कई अन्य लोग बस स्टॉप पर घंटों इंतज़ार करते रहे। पार्क सर्कस में एक यात्री ने कहा, “ऑटो वालों ने चलने से इनकार कर दिया, कैब वालों ने 600 रुपये मांगे जबकि आमतौर पर किराया 150 रुपये होता है। हम असहाय हो गए।”

