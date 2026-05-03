'सिंघम' बनाम 'पुष्पा' वाली फलता सीट पर क्यों हो रहा दोबारा मतदान, कमल निशान ढकने तक के आरोप

फलता सीट पर सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अजय वाल शर्मा और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच विवाद हुआ था। अब 21 मई को इस सीट पर पुनर्मतदान होगा और 24 मई को वोटों की गिनती करवाई जाएगी।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने फिर से मतदान करवाने का आदेश जारी कर दिया है। 29 अप्रैल को यहां मतदान करवाया गया था। चुनाव में गड़बड़ियों, मतदाताओं को डरा-धमकाकर वोट डलवाने और बाहरी लोगों के बूथ में मौजूद होने की सूचनाएं मिलने के बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर मतदान को रद्द कर दिया। अब 21 मई को फिर से यहां वोट डाले जाएंगे। पुनर्मतदान के वोटों की गिनती 24 मई को होगी। यह वही सीट है जहां से टीएमसी की ओर से जहांगीर खान उम्मीदवार हैं। बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर बनाए गए यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा के साथ उनका विवाद काफी चर्चा में है। जहांगीर खान ने अजयपाल शर्मा को धमकी देते हुए फिल्मी डायलॉग मारा था। उन्होंने कहा था, उन्होंने खेल शुरू किया है लेकिन खत्म हम करेंगे। उन्होंने कहा था कि टीएमसी झुकने वालों में से नहीं है।

क्यों कराना पड़ रहा है फिर से मतदान दूसरे चरण के मतदान से पहले ही फलता सुर्खियों में था, जब डायमंड हार्बर पुलिस जिले के पर्यवेक्षक अजयपाल शर्मा और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच तनाव चल रहा था। चुनाव आयोग के मुताबिक इस सीट पर बहुत ही गंभीर शिकायतें मिली हैं। ऐसे में 29 अप्रैल को हुए मतदान को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि यहां बूथ के अंदर घुसकर लोगों ने चुनावी प्रक्रिया को मनमाने तरीके से चलाने की कोशिश की और ईवीएम से भी छेड़छाड़ की। ऐसे में वोटरों को डरा धमकाकर वोट डलवाए गए हैं। इसी वजह से वोटरों में भी नाराजगी है। बता दें कि यहां सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अजयपाल शर्मा को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है।

ईवीएम में छेड़छाड़ का भी आरोप बीजेपी नेताओँ ने दावा किया है कि कई बूथ में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। इनमें हरिनदंगा हाई स्कूल भी शामिल है। यहां ईवीएम में बीजेपी के निशान को ही कवर कर दिया गया था। बंगाल में बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार ने कहा कि चुनाव आयोग का यह फैसला यहां के मतदाताओं की जीत है। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुएकहा है कि बीजेपी घबरा गई है। कांग्रेस के राशिद अल्वी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है।

पूरे पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी, वहीं फलता विधानसभा सीट को इस प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने जांच प्रक्रिया की देखरेख के लिए फलता, मगराहाट और डायमंड हार्बर का दौरा किया। हालात का जायजा लेने के बाद गुप्ता ने दिल्ली में आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कथित तौर पर फलता के लगभग 30 बूथों पर फिर से मतदान कराने की सिफारिश की गई थी।

सूत्रों ने बताया कि जांच में कई चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आयी, जिनमें कई बूथों परसीसीटीवी कैमरे बंद होना भी शामिल है, जिससे कंट्रोल रूम से सीधे निगरानी करना संभव नहीं हो पाया। इसके अलावा कुछ बूथों पर ईवीएम पर पार्टी के चुनाव चिह्नों को टेप से ढक दिये जाने की शिकायतें सामने आयी। पीठासीन अधिकारियों ने हालांकि बाद में बताया कि दोपहर करीब एक बजे टेप हटा दिया गया था, लेकिन तब तक लगभग 58 प्रतिशत मतदान हो चुका था, जिससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।