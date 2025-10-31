'तो भारी पड़ेगा', SIR पर अपने ही सांसद की भाजपा को चेतावनी; मतुआ क्षेत्र में दहशत

संक्षेप: मतुआ समुदाय के हजारों लोग दशकों से बांग्लादेश से आकर बसे हैं, जिनके पास नागरिकता से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं। इससे TMC और BJP दोनों दलों के बीच तनाव और समुदाय के भीतर भय का माहौल गहराया है।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा के बाद से ही राज्य की मतुआ बस्तियों में भय, असंतोष और संशय का माहौल बन गया है। 2002 के बाद पहली बार इस तरह की कवायद हो रही है जिसका उद्देश्य मृत, दोहराए गए और अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाना बताया गया है। लेकिन सीमा से सटे उत्तर 24 परगना, नदिया और दक्षिण 24 परगना जिलों में बसे लाखों मतुआ शरणार्थी हिंदुओं को डर है कि इस प्रक्रिया में उनके नाम मतदाता सूची से मिटाए जा सकते हैं।

2002 की सूची से जुड़ा नया संकट चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें अब अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। लेकिन मतुआ समुदाय के हजारों लोग दशकों से बांग्लादेश से आकर बसे हैं, जिनके पास नागरिकता से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं। इससे TMC और BJP दोनों दलों के बीच तनाव और समुदाय के भीतर भय का माहौल गहराया है।

शांतनु ठाकुर बोले- CAA से मिलेगी नागरिकता केंद्रीय मंत्री और बनगांव के BJP सांसद शांतनु ठाकुर मतुआ समाज के सबसे प्रमुख चेहरे माने जाते हैं। उन्होंने समुदाय को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा, 'अगर किसी शरणार्थी मतुआ का नाम मतदाता सूची से हटाया भी गया, तो चिंता की जरूरत नहीं है। उन्हें नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी।' लेकिन उनके बयान से लोगों का डर कम नहीं हुआ।

ममता बाला ठाकुर का पलटवार शांतनु ठाकुर की चाची और TMC की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर भी मतुआ 'पहले परिवार' के दूसरे धड़े का नेतृत्व करती हैं। उन्होंने 2 नवंबर को ठाकुरनगर में समुदाय के नेताओं की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा, '2002 के बाद जो लोग आए हैं, उनके पास दस्तावेज नहीं होंगे, और उनके नाम हट जाएंगे। मतुआ समाज समझ चुका है कि BJP की नागरिकता की बातें सिर्फ जुमला हैं।'

EC के हाथ में सबकुछ, कोई गारंटी नहीं- सुभ्रत ठाकुर शांतनु ठाकुर के भाई BJP विधायक सुभ्रत ठाकुर का कहना है कि 2002 और 2025 के बीच जो लोग आए वे जरूरी कागज नहीं दिखा पाएंगे। हम उनकी ओर से अपील कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग स्वायत्त है, इसलिए कोई गारंटी नहीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि राज्य में 30-40 लाख शरणार्थी CAA के तहत पात्र हो सकते हैं।

CAA या SIR, दोनों में खतरा- विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषक सुमन भट्टाचार्य का कहना है कि अगर लोग CAA के तहत आवेदन करते हैं, तो पहले उन्हें विदेशी घोषित किया जाएगा और मतदान का अधिकार खो देंगे। और अगर वे नहीं करते, तो SIR में नाम हट जाएगा। दोनों रास्ते मुश्किल हैं।

40% तक वोट प्रभावित हो सकते हैं आंतरिक रिपोर्टों के मुताबिक, बनगांव और रानाघाट लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों में 25-40 प्रतिशत मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, अगर वे 2002 की सूची से अपने नाम नहीं जोड़ पाए।

मतुआ महासंघ का आरोप- सरकारें गुमराह कर रही हैं मतुआ महासंघ के महासचिव महितोष बैद्य ने कहा कि केंद्र और राज्य, दोनों सरकारें शरणार्थियों को लेकर भ्रम फैला रही हैं। 2014 से पहले आए लोगों के लिए भी कोई स्पष्टता नहीं है। जो 2005 या 2013 में आए, वे 2002 की सूची में नहीं हैं, और जो 2014 के बाद आए, वे CAA में आवेदन भी नहीं कर सकते। आखिर वे क्या करें?

उन्होंने बताया कि उत्तर 24 परगना में अब तक केवल 400-500 नागरिकता प्रमाणपत्र जारी हुए हैं, जबकि करीब एक करोड़ लोग पात्र माने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से मतुआ लोग सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे हैं- इस भूमि पर अपने अस्तित्व की निश्चितता।

BJP के भीतर भी मतभेद हाल ही में कल्याणी में BJP द्वारा आयोजित एक CAA शिविर पर हमला हुआ, जिसे पार्टी के भीतर के प्रतिद्वंद्वी धड़े पर दोष मढ़ा गया। BJP सांसद असीम सरकार ने चेतावनी दी कि करीब 15 लाख मतुआ और शरणार्थी मतदाता इस बार अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। इनमें से 10 लाख ने BJP को वोट दिया था। अगर समाधान नहीं मिला, तो प्रतिक्रिया भारी होगी।

TMC और BJP दोनों की सियासी बेचैनी TMC जहां सार्वजनिक रूप से SIR का विरोध कर रही है, वहीं उसे डर है कि मतुआ बहुल इलाकों- बनगांव, गैघाटा, स्वरूपनगर, अशोकनगर, कृष्णानगर उत्तर और दक्षिण में BJP और मजबूत न हो जाए। TMC नेता बिस्वजीत दास ने कहा कि यह प्रक्रिया वास्तविक नागरिकों को परेशान करने वाली है। जो लोग दशकों से वोट दे रहे हैं, उन्हें अब अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। राज्य सरकार हर मतुआ परिवार को भरोसा दिला रही है कि उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे।