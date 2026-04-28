Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बंगाल की वो सीट जहां नहीं गलती BJP-TMC की दाल, यह मुस्लिम देता है ममता बनर्जी को खुला चैलेंज

Apr 28, 2026 02:57 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share

वैसे तो पश्चिम बंगाल में टक्कर भाजपा और टीएमसी के बीच है। लेकिन एक सीट ऐसी भी है, जहां न तो टीएमसी की दाल गलती है और न ही भाजपा की। यह सीट है भानगढ़।

बंगाल की वो सीट जहां नहीं गलती BJP-TMC की दाल, यह मुस्लिम देता है ममता बनर्जी को खुला चैलेंज

वैसे तो पश्चिम बंगाल में टक्कर भाजपा और टीएमसी के बीच है। लेकिन एक सीट ऐसी भी है, जहां न तो टीएमसी की दाल गलती है और न ही भाजपा की। यह सीट है भानगढ़। यहां पर वर्तमान में विधायक हैं, नौशाद सिद्दिकी, जो इंडियन सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) के टिकट पर चुने गए थे। आलम यह है कि अपने मजबूत गढ़, दक्षिण 24 परगना जिले में भी ममता बनर्जी की पार्टी यहां से जीत नहीं हासिल कर पाई है। खास बात यह है कि नौशाद सिद्दिकी के फैनबेस में मुस्लिमों के साथ हिंदू भी शामिल हैं और वह खुले तौर ममता बनर्जी को चुनौती देते हैं।

दूसरे चरण में डाले जाएंगे वोट
भानगढ़ सीट पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। यह विधानसभा क्षेत्र सियासी हिंसा के लिए कुख्यात है। सिर्फ चुनावी समय में ही नहीं, बल्कि पूरे साल ही यहां पर राजनीतिक झड़पें, जमीनी झगड़े, स्थानीय निवासियों में और अधिकारियों के बीच टकराव होता ही रहता है। 2016-17 में पावर ग्रिड प्रोजेक्ट को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया था। इसमें पुलिस ने फायरिंग की थी और कई मौतें हुई थीं। हालिया घटनाओं की बात करें तो टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष रज्जाक की पिछले साल मौत हो गई थी। वहीं, टीएमसी से जुड़े एक व्यक्ति के घर से सैकड़ों की संख्या में बम बरामद किया गया था।

फुरफुरा शरीफ से है ताल्लुक
नौशाद सिद्दिकी की उम्र सिर्फ 33 साल है। उन्होंने इस चुनाव में भी 33 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। नौशाद की गठबंधन लेफ्ट फ्रंट के साथ है। दो मई, 1993 को जन्मे नौशाद, एक जाने-माने धार्मिक परिवार से आते हैं। वह एक बंगाली इस्लामी विद्वान, मोहम्मद अबू बकर सिद्दिकी के पड़पोते हैं। मोहम्मद अबू बकर, पश्चिम बंगाल की फुरफुरा शरीफ में पीर थे। वहीं, नौशाद के पिता अली अकबर सिद्दिकी, पीर जुल्फिकार अली के बेटे हैं, जो फुरफुरा शरीफ के छोटे हुजूर के रूप में जाने जाते हैं। बता दें कि फुरफुरा शरीफ की बंगाली मुसलमानों में काफी मान्यता है।

प्रमुख मुद्दों पर क्या बोले नौशाद सिद्दिकी
नौशाद सिद्दिकी, भानगढ़ के रघुनाथपुर में एक रैली में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने थार के सनरूफ से लोगों का अभिवादन किया। यहीं पर हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने यहां के प्रमुख मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहाकि ममता बनर्जी की उम्र हो चुकी है। अब समय आ चुका है कि वह दूसरों को जिम्मेदारियां सौंप दें। नौशाद ने कहाकि शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है। किसानों की पेमेंट अटकी पड़ी है। मिडडे मील प्रभावित है। हर तरफ भ्रष्टाचार है। इसलिए बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री अब गद्दी छोड़ें और दूसरों को जिम्मेदारी निभाने दें।

ये भी पढ़ें:हीरोगिरी थोड़ा संभाल के बबुआ, IPS अजय पाल शर्मा पर महुआ मोइत्रा के बोल; क्या कहा
ये भी पढ़ें:बंगाल चुनाव में UP के ‘सिंघम’ की एंट्री से सियासी भूचाल, IPS अजय पाल शर्मा कौन
ये भी पढ़ें:तपती-चुभती गर्मी से थोड़ी सी राहत, IMD ने बताया कहां कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

एसआईआर पर क्या कहा
एसआईआर को लेकर भी नौशाद सिद्दिकी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहाकि सिर्फ मुस्लिमों ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम वोटरों के नाम भी काटे गए हैं। हालांकि प्रभावित होने वालों में मुस्लिम ही ज्यादा हैं। उन्होंने कहाकि कुल 27 लाख नाम डिलीट हुए हैं। इसमें 17 लाख मुस्लिमों और 10 लाख गैर मुस्लिमों के हैं। नौशाद ने कहाकि वोटों के कटने का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को होगा। वहीं, इसका डर दिखाकर टीएमसी भी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। सिद्दिकी ने कहाकि लोग अब भाजपा या टीएमसी से हटकर लेफ्ट फ्रंट और आईएसएफ को विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

और पढ़ें
West Bengal West Bengal News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।