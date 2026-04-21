कौन हैं जॉय कामदार? कोलकाता में शेल कंपनियों के जरिए कर रहा था करोड़ों का खेल! ED ने पकड़ा

जांच के दौरान ED ने कामदार के पास से कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए, जिनमें चैट और फाइनैंशल रिकॉर्ड मिले हैं। जांच में सामने आया है कि उसने शेल कंपनियों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए।

पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रविवार को कोलकाता के कारोबारी जॉय एस कामदार को गिरफ्तार कर लिया है। ED ने जॉय पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई मामलों में शिकंजा कसा है और अब जांच शुरू कर दी गई है। सन एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय कामदार पर आरोप है कि उसने शेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए करीब 1100 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन को अंजाम दिया।

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में ED सूत्रों के हवाले से बताया कि कामदार का कनेक्शन हिस्ट्रीशीटर बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू से है। पोद्दार एक जाना-माना नाम है और उसके कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों से संबंध बताए जाते हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि दोनों के बीच मजबूत नेटवर्क था और पप्पू रियल एस्टेट प्रमोशन के नाम पर वसूली और जमीन कब्जा करने का रैकेट चला रहा था।

कौन है जॉय कामदार? जॉय कामदार कोलकाता के मशहूर कारोबारी है। सन एंटरप्राइज में मैनेजर के अलावा वह सुप्रीम क्रेडिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डायरेक्टर भी है। आरोप है कि इस कंपनी ने पप्पू की फर्म एसपी कंस्ट्रक्शन को करीब 1.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। पप्पू की पत्नी सोमा सोनार पोद्दार की कंपनी हेवन वैली पर भी कामदार की कंपनी के साथ संदिग्ध लेनदेन का आरोप है। पूछताछ के दौरान सोमा पोद्दार ने दावा किया कि उन्हें कारोबार की जानकारी नहीं थी और उनके पति ही उनके नाम से सभी फाइनैंशल काम संभालते थे।

1100 करोड़ रुपये की हेराफेरी जांच के दौरान ED ने कामदार के पास से कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए, जिनमें चैट और फाइनैंशल रिकॉर्ड मिले हैं। इन दस्तावेजों से पता चला कि कम से कम 40 करोड़ रुपये कलकत्ता गुजराती एजुकेशन सोसायटी से निकालकर शेल कंपनियों में ट्रांसफर किए गए, जिनमें चिकास एंटरप्राइज नाम की कंपनी भी शामिल है। जांच में यह भी सामने आया कि चार महीने के अंदर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश जमा किए गए, जो 1100 करोड़ रुपये के बड़े ट्रांजैक्शन का हिस्सा थे।

सोमवार को विशेष अदालत ने कामदार को 28 अप्रैल तक ED की कस्टडी में भेज दिया। कामदार के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह जांच में सहयोग करेंगे और जब तक पैसे को अवैध साबित नहीं किया जाता, तब तक ट्रांजैक्शन को गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता। वहीं सरकारी वकील ने बताया कि कामदार के घर से कैश बरामद हुआ है और एक डायरी भी मिली है, जिसमें नाम और लेनदेन दर्ज हैं, जिनकी जांच जरूरी है। ED ने यह भी कहा कि UK, मलेशिया और दुबई से जुड़े फाइनैंशल लेनदेन के चैट रिकॉर्ड भी मिले हैं और डायरी में ‘शांतनु सर’ का जिक्र है, जिसकी जांच की जानी है। एजेंसी का यह भी आरोप है कि कामदार ने जांच में सहयोग नहीं किया और दो समन का जवाब नहीं दिया।