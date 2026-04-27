बंगाल चुनाव में यूपी के ‘सिंघम’ की एंट्री से सियासी भूचाल, कौन हैं IPS अजय पाल शर्मा और क्यों तकरार?
पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। लेकिन इससे पहले ही वहां पर सियासी भूचाल आया हुआ है। इस भूचाल की वजह हैं, यूपी के ‘सिंघम’ अजय पाल शर्मा। अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है।
पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। लेकिन इससे पहले ही वहां पर सियासी भूचाल आया हुआ है। इस भूचाल की वजह हैं, यूपी के ‘सिंघम’ अजय पाल शर्मा। अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। वहां पहुंचते ही अजय पाल शर्मा ने गुंडों और माफियाओं के लिए चेतावनी जारी कर दी है। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि डराने-धमकाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे लोग सुधर जाएं, नहीं तो ऐक्शन होगा। ऐसे ही एक वीडियो में अजय पाल टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के समर्थकों को भी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कह रहे हैं कि जहांगीर के घर के लोग भी सुन रहे हैं। उसे समझा दें कि वोटरों को धमकाने की शिकायतें आईं तो अच्छे से खबर लेंगे। फिर बाद में रोना-पछताना मत।
टीएमसी ने क्या कहा
वहीं, टीएमसी ने अजय पाल सिंह को शिकायत की है। टीएमसी ने एक्स पर अपने ऑफिशयल हैंडल पर इसको लेकर पोस्ट किया है। इसमें कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर पैराशूट से उतारा है। टीएमसी की पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि अजय पाल पुलिस की वर्दी को निजी एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हैं। साथ उनके ऊपर एनकाउंटरों को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ तमाम तरह की पुलिस शिकायतों का भी ब्यौरा दिया गया है।
कौन हैं अजय पाल शर्मा
अजय पाल शर्मा मूल रूप से पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। वह 2011 बैच के आईपीएस हैं। फिलहाल उनकी पोस्टिंग प्रयागराज में है। यहां पर वह एडिशनल पुलिस कमिश्नर के रूप में तैनात हैं। वह यूपी पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में शुमार किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शामली, जौनपुर, नोएडा और रामपुर में उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसी थी। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। शानदार फिटनेस और अपने रुआब के चलते वह पुलिस महकमे में सिंघम के रूप में जाने जाते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने डेंटिस्ट की भी पढ़ाई की है।
टीएमसी को किस बात पर आपत्ति
असल में अजय पाल शर्मा को दक्षिण परगना जिले में तैनात किया गया है। यह जिला ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। बुधवार को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में यहां पर किसी तरह की गड़बड़ी न होने पर, इसी इरादे के साथ चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को यहां भेजा है। यही बात टीएमसी को रास नहीं आ रही है।
जिस टीएमसी नेता जहांगीर खान को अजय पाल शर्मा चेतावनी देते नजर आ रहे हैं, वह लगातार चर्चा में रहा है। उसके ऊपर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी कराने का आरोप है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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