कहां से मिली वकालत की डिग्री? वकील का गाउन पहनने पर ममता बनर्जी पर बीजेपी विधायक का तंज
बीजेपी विधायक पापिया अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि वह वकीलों का गाउन पहनकर कोर्ट तो पहुंच गईं लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्हें वकालत की डिग्री कहां से मिली।
वकीलों की ड्रेस में हाई कोर्ट पहुंचने के मामले में ममता बनर्जी पर चारों तरफ से निशाना साधा जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कहा कि ममता बनर्जी 48 घंटों के अंदर ही अपने रजिस्ट्रेशन और पेशेवर वकालत की डिग्री का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि ममता बनर्जी वकीलों वाला गाउन पहनकर हाई कोर्ट में पेश हुई थीं। चुनाव के बाद हुई हिंसा और टीएमसी के कार्यालयों पर हुए हमले को लेकर उन्होंने अपनी दलीलें दीं। बीजेपी नेता पापिया अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह सब केवल उनका ड्रामा है।
प्रथा यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी संवैधानिक या फिर लाभकारी पद पर होता है तो उसे अपना बार लाइसेंस सस्पेंड करवाना होता है। पद से हटने के बाद वह फिर से इसे ऐक्टिवेट करवा सकता है। वहीं बीजेपी विधायक पारिया अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी डिग्री कहां है। पापिया अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा सत्र को लेकर कहा, शुरुआत अच्छी थी। जय बांग्लादे क नारों को लेकर उन्होंने कहा कि यह बांग्लादेशी नारा है औऱ हमें एकजुट होने के लिए नारे लगाने की जरूरत है।
बीजेपी विधायक ने कहा, बांग्लादेशी नारे लगने की वजह से ही विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। वहीं एजेयूपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुंमायूं कबीर ने कहा कि इस सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के वादों को लागू किया जाता है तो राज्य में कोई समस्या नहीं होती। लोगों को बदलाव के साथ ही कई तरह की उम्मीदें होती है और यह आशा कर सकते हैं कि सरकार जनहित में काम करे।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें