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पश्चिम बंगाल में सीएम सुभेंदु के सामने SSC वाली चुनौती, शपथ ग्रहण में बैनर लेकर पहुंचे थे अभ्यार्थी

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऐतिहासिक जीत हासिल करके मुख्यमंत्री पद प्राप्त करने वाले सुभेंदु अधिकारी के सामने SSC की बड़ी चुनौती है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी अभ्यार्थी पोस्टर और बैनर लेकर ब्रिगेड मैदान पहुंचे थे।

पश्चिम बंगाल में सीएम सुभेंदु के सामने SSC वाली चुनौती, शपथ ग्रहण में बैनर लेकर पहुंचे थे अभ्यार्थी

पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार के साथ अब करोड़ों लोगों की अलग-अलग उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सरकार के गठन के साथ ही अब वह सब मुद्दे एक-एक करके सामने आ रहे हैं, जिन्हें भाजपा ने विपक्ष में रहकर उठाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक SSC और SLST भर्ती का मुद्दा पहले ही दिन तब भाजपा नेताओं के सामने आ गया, जब शपथ ग्रहण समारोह में ही बड़ी संख्या में छात्र पोस्टर और बैनर लेकर ब्रिगेड मैदान पहुंच गए थे। बाद में सीएम सुभेंदु ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और योग्य उम्मीदवारों को न्याय दिलाने की दिशा में काम करेगी।

अभ्यार्थियों की सुभेंदु अधिकारी सरकार से उम्मीदें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वह भी कई बार ममता सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को उठा चुके हैं। ब्रिगेड मैदान में प्रदर्शन करने और अपनी बात को नई सरकार के सामने रखने पहुंचे छात्रों ने मांग की कि एसएससी की परीक्षा दस साल के बाद आयोजित हुई थी। इसकी वजह से हजारों योग्य उम्मीदवार नौकरी से वंचित रह गए हैं। ऐसे में सरकार को सीटें बढ़ाकर सभी योग्य उम्मीदवारों को नौकरी देना चाहिए। कई उम्मीदवारों का कहना है कि वे वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी, दस्तावेज सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया के पेचों में फंसे हुए हैं। इससे उनके करियर और आयुसीमा दोनों का नुकसान हुआ है।

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छात्रों की क्या है मांगे?

बता दें, SSC और SLST अभ्यार्थियों ने नई सरकार के सामने अपनी कुछ प्रमुख मांगों को रखा है। इसमें सबसे अहम रिक्त पदों की सूची को जारी करना, कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करना, आयु सीमा में छूट देना, ओएमआर सीट और मेरिट सूची को सार्वजनिक करना शामिल है। अभ्यार्थियों का कहना है कि इन मांगों के पूरा होने के बाद प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बनेगा, जिससे अभ्यार्थियों को न्याय मिलेगा और केवल योग्यता के आधार पर प्रक्रिया पूरी होगी।

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बंगाल में ममता सरकार के लिए गले की फांस बना था SSC का मुद्दा

पश्चिम बंगाल की निवर्तमान ममता बनर्जी सरकार के लिए एसएससी का मुद्दा गले की फांस बना हुआ था। टीएमसी सरकार के ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने योग्य उम्मीदवारों की जगह पर पैसे देने वाले अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया है। मामले की जांच के दौरान कई गिरफ्तारियां हुईं और अदालत ने हजारों नियुक्तियों को रद्द कर दिया। इसके बाद से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह विवादों में आ गई। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार तत्कालीन सरकार पर हमला करता रहा और इसे युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय बताया गया।

सीएम अधिकारी ने दिया न्याय का भरोसा

सीएम बनने के बाद सुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही सामने आया है। ऐसे में उन्होंने इस मुद्दे पर लोगों से बात करते हुए जल्दी ही इसे सुलझाने की बात की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। कई मामलों में योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ था। अब नई सरकार भर्ती प्रणालियों की समीक्षा करेगी और ईमानदार अधिकारियों की मदद से प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर देखेगी।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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