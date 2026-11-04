पश्चिम बंगाल: पत्नी की हत्या के बाद मंदिर में कटा सिर लेकर बैठा रहा शख्स, इलाके में मचा हड़कंप

पड़ोसी की चीख सुनकर आसपास के लोग सतर्क हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। इसी बीच रिंटू घोष मंदिर से बाहर आया। उसके एक हाथ में पत्नी का कटा हुआ सिर था, जबकि दूसरे हाथ में खेती के काम में इस्तेमाल होने वाला एक भारी धारदार चाकू था

पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसका कटा हुआ सिर लेकर पड़ोस के मंदिर में बैठा मिला। इस घटना को देखकर इलाके के लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी की पहचान 47 वर्षीय रिंटू घोष के रूप में हुई है। वह मंदिर के अंदर चुपचाप बैठा था। जब एक पड़ोसी को उसकी हरकतों पर शक हुआ और वह उसके पास पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। आरोपी अपनी 42 वर्षीय पत्नी सीमा सरकार का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर बैठा था। सिर से खून टपक रहा था। इस खौफनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

पड़ोसी की चीख सुनकर आसपास के लोग सतर्क हो गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। इसी बीच रिंटू घोष मंदिर से बाहर आया। उसके एक हाथ में पत्नी का कटा हुआ सिर था, जबकि दूसरे हाथ में खेती के काम में इस्तेमाल होने वाला एक भारी धारदार चाकू था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने मृतका का कटा हुआ सिर बरामद किया। वहीं, परिवार के घर से महिला का बिना सिर वाला शव भी मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब पुलिस आरोपी को अपने साथ ले जा रही थी, तब वह चिल्लाते हुए कह रहा था, ''मैं साइको हो गया हूं।''

पुलिस ने दी ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण दिनाजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक गुप्ता ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते घर पर ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दंपति के दो बच्चे हैं, जिनमें एक की उम्र 5 साल और दूसरे की करीब 12 साल है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हत्या के समय दोनों बच्चे घर पर मौजूद थे।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे पता चले कि आरोपी नशे में था। उसने खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले एक धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल से फॉरेंसिक सबूत जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जल्द ही अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। इस घटना के बाद आसपास के लोग और परिवार के रिश्तेदार गहरे सदमे में हैं। उनके मुताबिक, रिंटू घोष पहले सरकारी बस में कंडक्टर का काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी नौकरी चली गई थी। इसके बाद वह ज्यादातर समय घर पर ही बिताने लगा था। हालांकि, रिश्तेदारों को यह साफ जानकारी नहीं है कि उसने खुद नौकरी छोड़ी थी या उसे नौकरी से निकाल दिया गया था।