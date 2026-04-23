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बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा,BJP कैंडिडेट सुवेंदु को दौड़कर पीटा, हुमायूं कबीर पर बरसे पत्थर

Apr 23, 2026 02:51 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरे हैं। एक तरफ हुमायूं कबीर की कार को घेरकर पत्थरबाजी हुई है तो वहीं भाजपा के दिनाजपुर से कैंडिडेट सुवेंदु सरकार को दौड़ाकर पीटा गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की नौबत आ गई।

बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा,BJP कैंडिडेट सुवेंदु को दौड़कर पीटा, हुमायूं कबीर पर बरसे पत्थर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग सख्त है और केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। इसके बाद भी राज्य में आज कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई हैं। कहीं नारेबाजी हुई तो कहीं माहौल मारपीट में तब्दील हो गया। इसके अलावा कुछ बूथों से शिकायत है कि प्रत्याशी को ही दौड़ा लिया गया। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव रिकॉर्ड वाला होने जा रहा है, लेकिन हिंसक झड़पें भी हुई हैं। मुर्शिदाबाद के नाओदा में हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के समर्थकों और टीएमसी के लोगें में मारपीट हुई है। हालांकि केंद्रीय बलों के तुरंत दखल देने से हालात संभल गए।

हुमायूं कबीर भी जब शिबनगर गांव के एक बूछ पर पहुंचे तो उन्हें टीएमसी के लोगों ने घेर लिया। हुमायूं कबीर को भाजपा का एजेंट बताते हुए हमले किए गए और उनका कार पर पत्थरबाजी हुई। जानकारी मिली है कि दोनों तरफ से जमकर पत्थर भी चले हैं और किसी तरह वहां से हुमायूं कबीर निकल पाए। इस झड़प में कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हुमायूं कबीर का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाया है। इसके अलावा पुलिस की मदद से वे वोटरों को भी धमकी दे रहे हैं कि टीएमसी को ही वोट करें वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा।

मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान बिगड़ा माहौल

हुमायूं कबीर ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन बूथों के बाहर वोटरों को धमकियां दी जा रही हैं। इस मामले में चुनाव आयोग को सख्त ऐक्शन लेना होगा। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया है। टीएमसी की कैंडिडेट शाहिना मुमताज खान ने कहा कि हिंसा की जो भी घटनाएं हो रही हैं, वह बेहद दुखद हैं। ऐसे ही बीरभूम की लाभपुर सीट पर भी हिंसा का माहौल दिखा। यहां भाजपा के पोलिंग एजेंट देबाशीष ओझा की पिटाई कर दी गई। उनके सिर में चोटें आई हैं। हालांकि टीएमसी के समर्थकों का कहना है कि हमसे झगड़े में कोई नुकसान नहीं हुआ है।

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सुवेंदु सरकार को TMC वालों ने दौड़ाकर पीटा, अस्पताल ले जाना पड़ा

दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज से भी झड़प की खबर है। यहां भाजपा के उम्मीदवार सुवेंदु सरकार को टीएमसी के समर्थकों ने दौडा लिया और उनकी पिटाई की गई। उन्हें बूथ पर उपद्रव की खबर मिली थी। यही देखे वह पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी दौड़ा लिया गयै। भाजपा नेताओं का कहना है कि सुवेंदु की पुलिस की मौजूदगी में पिटाई की गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

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Surya Prakash

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