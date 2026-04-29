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Bengal Exit Polls: तीन पोल में भगवा लहर, भाजपा को किस सर्वे में सबसे ज्यादा सीटें; ममता का क्या हाल

Apr 29, 2026 07:48 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पोल डायरी के सर्वे में ममता बनर्जी की टीएमसी को 99 से 127 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यदि ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो काफी कुछ बदला नजर आएगा। बंगाल में बदलाव की बयार इन एग्जिट पोल्स के अनुमान में बह रही है। वास्तविक नतीजों के लिए 4 मई तक इंतजार करना होगा।

Bengal Exit Polls: तीन पोल में भगवा लहर, भाजपा को किस सर्वे में सबसे ज्यादा सीटें; ममता का क्या हाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार ऐतिहासिक बदलाव हो सकते हैं। आज राज्य में दूसरे और आखिरी राउंड का मतदान था। उसके बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा सरकार बनने के दावे किए गए हैं। यदि ऐसा हुआ तो फिर बंगाल में ममता बनर्जी का 15 साल से बना किला ढह जाएगा। चाणक्य स्ट्रेटजीज के सर्वे के अनुसार 294 सीटों वाले बंगाल में भाजपा को 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीएमसी का आंकड़ा 130 से 140 पर ठहर सकता है। इसके अलावा कांग्रेस, लेफ्ट समेत अन्य सभी दलों को सिर्फ 10 सीटें ही मिलने की संभावना है।

अब मैट्रिज के एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें भी भाजपा की जीत के ही दावे किए गए हैं। सर्वे का कहना है कि बंगाल में पार्टी को 146 से 161 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलेंगी। इस सर्वे में भी कांग्रेस और लेफ्ट समेत अन्य दलों के खाते में 6 से 10 सीटें ही जाने का अनुमान है। एक और सर्वे पोल डायरी का आया है, जिसमें भाजपा को 142 से 171 सीटें दी गई हैं। यहां ममता बनर्जी की टीएमसी को 99 से 127 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यदि ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो काफी कुछ बदला नजर आएगा। बंगाल में बदलाव की बयार इन एग्जिट पोल्स के अनुमान में बह रही है। वास्तविक नतीजों के लिए 4 मई तक इंतजार करना होगा।

ये भी पढ़ें:बंगाल में छप्पर फाड़ वोटिंग, 90 फीसदी मतदाताओं ने डाला वोट; अब नतीजों पर निगाहें

इस बीच एक सर्वे ने ममता बनर्जी की सरकार बनने का भी दावा किया है। पीपल्स पल्स के सर्वे में ममता बनर्जी की टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिलने की बात कही गई है। इसके अलावा भाजपा को 95 से 110 सीटें ही दी गई हैं। बता दें कि बंगाल में दोनों चरणों की वोटिंग में 90 फीसदी से अधिक का मतदान हुआ है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का फायदा किसे मिलेगा।

SIR के चलते हुआ इतना मतदान, कहां टूटे रिकॉर्ड

बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत की वजह SIR भी बताई जा रही है। सबसे ज्यादा वोटिंग वाले जिलों में पूर्वी बर्धमान शामिल है, जहां 92.46 फीसदी वोटिंग हुई है। इसके अलावा हुगली, नाडिया, हावड़ा और उत्तर 24 परगना में भी करीब 90 फीसदी वोटिंग हुई है। साउथ 24 परगना में भी लगभग इतना ही मतदान हुआ है। अभी फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं। ऐसे में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव के बीच कहा कि इस बार केंद्रीय बलों की बहुत ज्यादा तैनाती थी और बाहरी तत्वों के जरिए चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

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Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


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