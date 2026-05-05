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बंगाल की वो सीट, जहां अभी तक नहीं आया रिजल्ट, जानें क्यों हो रही दोबारा मतों की गिनती

May 05, 2026 03:19 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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West Bengal Chunav Result: पश्चिम बंगाल की राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट पर मंगलवार को मतों की गिनती फिर से की जा रही है। यह विधानसभा चुनाव की एकमात्र ऐसी सीट है, जिसका परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है।

बंगाल की वो सीट, जहां अभी तक नहीं आया रिजल्ट, जानें क्यों हो रही दोबारा मतों की गिनती

पश्चिम बंगाल की राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट पर मंगलवार को मतों की गिनती फिर से की जा रही है। यह विधानसभा चुनाव की एकमात्र ऐसी सीट है, जिसका परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है। एक उम्मीदवार की ओर से बेहद कम कम अंतर पर आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद निर्वाचन आयोग ने फिर से गिनती का आदेश दिया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतों की गिनती आज भी जारी है। जैसे ही यह पूरी होगी, नतीजा तुरंत घोषित कर दिया जाएगा।

दरअसल, सोमवार को हुए 17वें दौर की मतगणना तक तृणमूल कांग्रेस के तापस चटर्जी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के पीयूष कनोड़िया पर 323 मतों की बढ़त बनाए हुए थे। मंगलवार अपराह्न एक बजे तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अंतिम 18वें चरण में भाजपा के पीयूष कनोड़िया 309 मतों से आगे चल रहे हैं। हालांकि, आधिकारिक परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि बेहद मामूली अंतर को लेकर आपत्ति के बाद फिर से गणना कराई जा रही है।

विधायक दल नेता चुनाव के लिए नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षक

इधर, भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं, असम में विधायक दल नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। पार्टी की अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को असम में सह-पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पश्चिम बंगाल में सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने मां काली के दरबार में की पूजा-अर्चना

पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत के एक दिन बाद पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन मंगलवार को दक्षिण दिल्ली के चितरंजन पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों की भरपाई कर दी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।

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भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं मां काली और मां कामाख्या की पवित्र भूमि में पार्टी की जीत पर आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बंगाल की संस्कृति और विरासत केवल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 293 सीटों में से 206 सीटों पर विजय प्राप्त की है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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