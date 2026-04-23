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बंगाल चुनाव: पहले चरण में ‘हाई वोल्टेज’ मुकाबलों पर नजर, शुभेंदु-हुमायूं कबीर सहित कई दिग्गजों की साख दांव पर

Apr 23, 2026 10:10 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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West Bengal Elections: बंगाल में पहले चरण में कुल 1,478 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतगणना चार मई को होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किये जाएंगे।

बंगाल चुनाव: पहले चरण में ‘हाई वोल्टेज’ मुकाबलों पर नजर, शुभेंदु-हुमायूं कबीर सहित कई दिग्गजों की साख दांव पर

पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और गुरुवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में उत्तर बंगाल के आठ, दक्षिण बंगाल के तीन और जंगलमहल अंचल के पांच जिलों की सीटों पर वोटिंग हो रही है, जहां बड़े दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण को राज्य की सत्ता की दिशा तय करने वाला भी माना जा रहा है जहां करीब 3.60 करोड़ मतदाता इस चरण में 1,478 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे।

इस चरण में जिन जिलों में वोटिंग होनी है उनमें पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा कोलकाता और हावड़ा की कुछ सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा। जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है उनमें नंदीग्राम, खड़गपुर, पुरुलिया, बांकुरा और झारग्राम सीटों शामिल हैं, जहां से भाजपा, टीएमसी और कांग्रेस के कई बड़े सियासी महारथी मैदान में हैं। आइए जानते हैं कुछ सीटों का हाल:

नंदीग्राम में शुभेंदु की किस्मत का फैसला

नंदीग्राम सीट एक बार फिर सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां बीजेपी के बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के पबित्र कर के खिलाफ मैदान में हैं। अधिकारी ने 2021 में इसी सीट से ममता बनर्जी को हराया था, जिससे यह सीट राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है।

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आसनसोल में प्रतिष्ठा की लड़ाई

आसनसोल दक्षिण सीट पर बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल अपने 2021 के जीत को दोहराने की कोशिश कर रही हैं। वहीं टीएमसी के तपस बनर्जी उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तपस बनर्जी इस सीट पर पहले एक दशक तक विधायक रह चुके हैं, जिससे मुकाबला कड़ा माना जा रहा है।

अधीर रंजन चौधरी vs सुभ्रत मैत्रा

बहरामपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी के सुभ्रत मैत्रा के बीच मुकाबला है। चौधरी पांच बार सांसद रह चुके हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। 2024 के चुनाव में हार के बाद वह अब विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं।

खड़गपुर सदर में भी कड़ा मुकाबला

खड़गपुर सदर सीट पर बेहद कड़ा मुकाबला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष और टीएमसी के प्रदीप सरकार आमने-सामने हैं। दिलीप घोष ने 2016 में यह सीट जीती थी और अब इसे फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रदीप सरकार 2019 का उपचुनाव जीतकर इस सीट पर टीएमसी को जीत दिला चुके हैं।

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हुमायूं कबीर की किस्मत का फैसला

बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर सुर्खियों में आने वाले टीएमसी के बागी हुए विधायक हुमायूं कबीर रेजीनगर सीट चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कबीर अपनी अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के बैनर तले चुनाव में उतरे हैं। उन्हें टीएमसी के अताउर रहमान, बीजेपी के बापन घोष और कांग्रेस के जिलु शेख चुनौती दे रहे हैं।

निशीथ प्रमाणिक और सबलू बर्मन के बीच मुकाबला

कुछ अन्य सीटों की बात करें तो माथाभांगा (एससी) सीट पर बीजेपी के निशीथ प्रमाणिक और टीएमसी के सबलू बर्मन के बीच मुकाबला है। प्रमाणिक उत्तर बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और पार्टी के लिए यह सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं मालदा (एससी) सीट पर टीएमसी की लिपिका बर्मन घोष और बीजेपी के गोपाल चंद्र साहा के बीच मुकाबला है। यह इलाका पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं।

राजगंज और डोमकल सीट पर भी निगाहें

रायगंज सीट पर टीएमसी के कृष्णा कल्याणी और बीजेपी के कौशिक चौधरी आमने-सामने हैं। यह सीट मुस्लिम वोटरों की बड़ी संख्या के कारण काफी अहम मानी जाती है। यहां सीमा से जुड़े मुद्दे, सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं। मुर्शिदाबाद जिले की डोमकल सीट पर पूर्व आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। वह अपने सख्त पुलिसिंग और गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके सामने सीपीआई (एम) के मोस्तफिजुर रहमान हैं।

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नतीजे 4 मई को

इसके अलावा बालुरघाट, ओंदा, दार्जिलिंग और जंगीपुर जैसी सीटें भी चर्चा में हैं। जंगीपुर में टीएमसी के जाकिर हुसैन, जिन्हें बीडी किंग कहा जाता है, सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल हैं। वहीं ओंदा सीट पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार सुब्रत दत्ता मैदान में हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य की 294 सीटों पर मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 मई को होगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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