कुछ लोगों को 4 शादी की छूट, भाजपा आई तो लगा देंगे प्रतिबंध; बंगाल में बोले अमित शाह

अमित शाह ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बमों का जवाब वोटों से देगी और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार बनेगी।

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इस दौरान एक चुनावी सभा में बोलते हुए शाह ने एक बार फिर राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का भाजपा का वादा भी दोहराया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में कुछ लोगों को 4 शादी करने की छूट है, अगर भाजपा सत्ता में आई तो यूसीसी लागू कर इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

बीरभूम जिले के मयूरेश्वर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने भाजपा के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा, “हमने हमारा संकल्प पत्र घोषित किया है। बंगाल में कुछ लोग चार शादी करते हैं, कुछ लोग एक शादी करते हैं। सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए कि नहीं?” किसी को चार शादी की छूट मिलनी चाहिए क्या?” अमित शाह ने आगे कहा, “आप पांच तारीख को भाजपा सरकार बना दो, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर 4 शादी पर प्रतिबंध लगा देंगे।”

इस दौरान अमित शाह ने भाजपा के दूसरे वादे भी गिनवाए। शाह ने राज्य की महिलाओं को यह भरोसा दिलाया कि अगर यहां भाजपा सत्ता में आती है तो वे दिन-रात अपने काम स्वतंत्र रूप से कर सकेंगी। उन्होंने यह आरोप लगाया कि हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण राज्य की जनता को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, भाजपा सरकार इसे दूर करेगी।

बम का जवाब वोट से देगी जनता- अमित शाह अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बमों का जवाब वोटों से देगी और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'डबल इंजन' वाली सरकार बनेगी। गृह मंत्री शाह ने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों से राज्य में शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को बम और गोलियों का गोदाम बना दिया है। उन्होंने कहा, ''पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी सरकार को विदा करने का मन बना लिया है और वह बम और गोलियों का जवाब वोटों से देगी।''