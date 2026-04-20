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'नो कर्फ्यू, नो दंगा; यूपी में सब चंगा', बंगाल में चुनावी मंच से सीएम योगी का दावा

Apr 20, 2026 03:41 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम मेदिनीपुर में चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘कांग्रेस, टीएमसी और इंडी गठबंधन ने भारत पर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया। लेकिन उनके पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई एजेंडा नहीं था।’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सोमवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। सीएम योगी ने कहा, 'नो कर्फ्यू, नो दंगा; यूपी में सब चंगा। जितने माफिया थे, वे सभी जहन्नुम की यात्रा पर चले गए। यूपी में अब कोई माफिया और गुंडा नहीं है। अब वहां पर हर एक नागरिक सुरक्षित है।' मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहा है।

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पश्चिम मेदिनीपुर में चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'कांग्रेस, टीएमसी और इंडी गठबंधन ने भारत पर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया। लेकिन उनके पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई एजेंडा नहीं था। ये लोग बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान करते हैं। उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और उनका अपमान किया। भारत की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी।'

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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर क्या बोले

सीएम योगी ने कहा कि टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके और सपा ने हाल के संसद सत्र में भी यही व्यवहार किया। आपने देखा होगा कि इन पार्टियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पास होने से कैसे रोका, जिसे प्रधानमंत्री मोदी 2029 में लागू करना चाहते थे। उन्होंने कहा, 'इससे साबित होता है कि जनजातीय आबादी का अपमान करना, युवाओं का अपमान करना, किसानों का अपमान करना और गरीबों का अपमान करना इनकी आदत बन गई है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। वे अब ऐसे भ्रष्टाचार और दुराचार में लिप्त सरकारों को स्वीकार नहीं करेंगी।'

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वहीं, रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार करते हैं उसके लिए हम दुर्गा स्क्वाड का गठन करेंगे। जो लोग महिलाओं को परेशान करेंगे, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में कानून का राज होगा। आपको तय करना है कि आपको डर चाहिए या सुरक्षा, भ्रष्टाचार चाहिए या विकास, दादागिरी चाहिए या लोकतंत्र? बदलाव का समय आ गया है। यह चुनाव डर बनाम विश्वास के बारे में है। 4 मई को अंधेरा खत्म होगा और एक नई सुबह होगी, और बंगाल में कमल खिलेगा।'

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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