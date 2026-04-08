बंगाल SIR मामले में ट्रिब्यूनल का अहम फैसला, पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड को मान्यता
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि अधिकारियों को यह बताना जरूरी है कि किस गड़बड़ी के आधार पर नाम हटाया गया या शामिल किया गया। ट्रिब्यूनल ने इस मामले पर अहम फैसला सुनाया है।
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है। मतदाता सूची से लाखों नाम कटने के बाद अब राज्य में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की अपील पर न्यायाधिकरणों ने सुनवाई शुरू कर दी है। इस बीच ट्रिब्यूनल ने एक अहम फैसले में आधार कार्ड को पहचान के रूप में स्वीकार करते हुए एक उम्मीदवार के पक्ष में निर्णय दिया है।
यह मामला फरक्का क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मोताब से जुड़ा था, जिनका नाम सूची से हटाया गया था। अधिकरण ने अपना फैसला सुनाते हुए भी कहा कि चुनाव आयोग उनके नाम को काटने का कोई स्पष्ट कारण बताने में असफल रहा है। रिटायर्ड जस्टिस टी एस शिवगणनम ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकरण ने संबंधित अधिकारी द्वारा नाम हटाने के दर्ज कारण मांगे थे, लेकिन आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
कोर्ट ने आधार को दी मान्यता
बता दें कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, हालांकि इसे पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद चुनाव आयोग ने आधार को सहायक दस्तावेज के रूप में शामिल किया था। इसी आधार पर अधिकरण ने माना कि आधार में दर्ज नाम “मोताब शेख” कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त है।
कांग्रेस नेता ने दिखाए सबूत
अधिकरण ने उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को भी देखा, जिनमें उनका नाम मोताब शेख और पिता का नाम एजाबुल शेख दर्ज है। इसके अलावा, अधिकरण ने उस हलफनामे पर भी गौर किया जो उन्होंने अपने नाम की गलती सुधारने के लिए दिया था, क्योंकि 2002 की प्रक्रिया के बाद उनका नाम मोताब हेरुल दर्ज हो गया था। उन्होंने अपने चार बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र भी पेश किए, जिनमें सबसे बड़े बच्चे (जन्म 1993) के प्रमाण पत्र में उनका नाम मोताब शेख दर्ज है। दिलचस्प बात यह रही कि उनके सभी भाई-बहनों के नाम सूची में थे, जबकि केवल मोताब का नाम ही हटाया गया था। पांच अप्रैल को दिए गए अपने पहले फैसले में अधिकरण ने कहा कि “मोताब शेख और मोताब हेरुल एक ही व्यक्ति हैं।”
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा था कि चुनाव आयोग को SIR के तहत हर मतदाता के नाम जोड़ने या हटाने का कारण दर्ज करना होगा। उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को यह बताना जरूरी है कि किसी गड़बड़ी के आधार पर नाम हटाया गया या शामिल किया गया।
91 लाख नाम कटे
इससे पहले पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बाद मतदाता सूची से करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। हालांकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य के अंतिम मतदाता आधार की घोषणा अभी बाकी है। अंतिम मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद मतदाताओं के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत राज्य में विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरणों में जाने का विकल्प है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों द्वारा पात्र पाए गए मतदाता आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
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