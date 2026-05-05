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बंगाल जीत के बाद हिंसा कर रहे BJP कार्यकर्ता? TMC ने लगाए गंदी राजनीति करने के आरोप

May 05, 2026 07:56 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर हिंसा का आरोप लगाया है। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि निर्णायक जीत के संकेत मिलने के बाद से ही भाजपा ने हिंसा करना शुरू कर दिया है।

बंगाल जीत के बाद हिंसा कर रहे BJP कार्यकर्ता? TMC ने लगाए गंदी राजनीति करने के आरोप

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को परिणामों के बाद आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी की तरफ से भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हिंसा करने का आरोप लगाया गया है। राज्य में सत्ता गंवाने वाली पार्टी ने दावा किया है कि जीत के संकेत मिलने के बाद से ही भाजपा कार्यकर्ता लगाता हिंसा पर उतारू हैं। उन्होंने पार्टी कार्यालयों, कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के ऊपर हमला किया है।

बता दें, कल मतगणना के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों मुर्शिदाबाद, बैरकपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और सिलीगुड़ी सहित कई जिलों में राजनीतिक झड़पों और तोड़फोड़ की खबरें आई थीं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि राज्य के उदय नारायण पुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके उम्मीदवार समीर पांजा को निशाना बनाया है। पार्टी ने कहा, "विधानसभा चुनाव में जीत के संकेत मिलने के बाद ही कई टीएमसी कार्यालयों के फ्लैक्स बोर्ड्स, बैनर और झंडो को फाड़ दिया गया। यह लोकतंत्र नहीं, सरासर गुंडागर्दी है।"

तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से एक वीडियो पोस्ट करते हुए भाजपा के ऊपर हिंसा का आरोप लगाया। पार्टी ने एक्स पर लिखा, "भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उनके गुंडों ने मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में टीएमसी कार्यालय पर हिंसक हमला किया। हिंसा और तोड़फोड़ यही भाजपा का असली चेहरा है।

इसके अलावा दक्षिण 24 परगना में भी टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यालय पर पहुंचकर तोड़फोड़ की। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीर को भी जमीन पर फेंक दिया।

इसके अलावा भी राज्य के अन्य इलाकों में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के ऊपर हिंसा का आरोप लगाया। हिंसा के यह आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं, जब भाजपा ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर रणनीतिक जीत हासिल की है। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को मिट्टी में मिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर कमल खिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर शाम भाजपा कार्यालय में इसका जिक्र किया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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