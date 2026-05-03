बंगाल में काउंटिंग से पहले सड़क पर मिलीं VVPAT पर्चियां, EC बोला- मॉक पोल वाली हैं
पश्चिम बंगाल के नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को ईवीएम मशीनों के साथ इस्तेमाल हुई वीवीपैट पर्चियां सड़क के किनारे बिखरी हुई मिली हैं। इस गंभीर घटना ने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पश्चिम बंगाल के नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को ईवीएम मशीनों के साथ इस्तेमाल हुई वीवीपैट पर्चियां सड़क के किनारे बिखरी हुई मिली हैं। इस गंभीर घटना ने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना का पता चलते ही भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई(M) के उम्मीदवार मौके पर पहुंचे और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए तत्काल जांच की मांग की। तीनों उम्मीदवारों ने वीवीपैट स्लिप्स के लीक होने को चुनाव की निष्पक्षता पर हमला बताते हुए इसे बेहद गंभीर मामला करार दिया। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि ये पर्चियां मॉक पोल वाली हैं।
जानकारी के अनुसार, बंगाल में मतगणना से ठीक एक दिन पहले नोआपाड़ा विधानसभा के बूथ नंबर 29 की वीवीपैट पर्चियां मध्यग्राम विधानसभा क्षेत्र के इचापुर नीलगंज पंचायत अंतर्गत सुभाषनगर इलाके में फेंकी हुई अवस्था में मिलीं। सीपीआई(M) उम्मीदवार गार्गी चटर्जी मौके पर पहुंचीं, जहां पुलिस की टीम भी मौजूद रही। इस सीट पर टीएमसी के त्रिनांकुर भट्टाचार्जी और भाजपा के अर्जुन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं।
विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि यह घटना मतदान की गोपनीयता और चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर सीधा हमला है। चुनाव आयोग से अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि सड़क किनारे जो भी पर्चियां मिली है, वह मॉक पोल वाली है।
इससे पहले भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने इस घटना पर विपक्षियों पर निशाना साध था। उन्होंने कहा कि अब ये लोग ( विपक्ष ) कौन से नए तरीके अपनाएंगे? कौन सी नई योजनाएं बनाएंगे? आज नोआपारा विधानसभा क्षेत्र से वीवीपीएटी पर्ची बीच गांव में मिली है। आप ही बताइये कि ये किस तरह की धांधली है? इस दौरान उन्होंने विपक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाए।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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