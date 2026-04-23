वोटिंग के बीच कोलकाता में डटे अमित शाह, वॉररूम में ली बैठक; पूछा-दूसरे राउंड का प्लान
पहले चरण के मतदान के बीच बंगाल में भाजपा भी काफी ऐक्टिव है और दूसरे चरण के लिए भी तैयारियां तेज कर दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद कोलकाता में मौजूद हैं और उन्होंने भाजपा नेताओं की प्रदेश कार्यालय पर मीटिंग ली। इस मीटिंग में दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों पर बात हुई है।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान चल रहा है और हाईवोल्टेज मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। कहीं टीएमसी वालों ने भाजपा कैंडिडेट सुवेंदु सरकार को दौड़ा लिया तो वहीं एक जगह हुमायूं कबीर की कार पर पत्थरबाजी हुई है। इस चुनाव में रिकॉर्ड मतदान भी होने की संभावना है क्योंकि अब तक 60 फीसदी से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। इस बीच भाजपा भी काफी ऐक्टिव है और दूसरे चरण के लिए भी तैयारियां तेज कर दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद कोलकाता में मौजूद हैं और उन्होंने भाजपा नेताओं की प्रदेश कार्यालय पर मीटिंग ली। इस मीटिंग में दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों पर बात हुई है। इसके अलावा कैसे प्रचार को गति दी जाए, इस पर भी मंथन किया गया।
इससे पहले आज सुबह ही रासबिहारी विधानसभा से कैंडिडेट स्वप्न दासगुप्ता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह कालीघाट मंदिर जाने वाले हैं। उनका कहना था, 'होम मिनिस्टर अमित शाह कालीघाट मंदिर जाएंगे। यह सभी हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र स्थान है और मेरी विधानसभा रासबिहारी में पड़ता है।' उन्होंने इस इलाके में टीएमसी सरकार के दौरान विकास न होने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जब अमित शाह आएंगे तो हम बता सकेंगे कि कैसे इस इलाके में बीते 15 सालों में विकास के काम नहीं हुए। टीएमसी के शासन में इस इलाके की उपेक्षा की गई है।
पहले चरण की वोटिंग वाले इलाके वे हैं, जहां पिछले चुनाव में भाजपा को अच्छी सफलता मिली थी। वहीं दूसरे राउंड की वोटिंग उन इलाकों में होनी है, जहां टीएमसी बेहद मजबूत होकर उभरी थी। जैसे कोलकाता की ही बात करें तो यहां की 11 सीटों में सभी पर पिछली बार टीएमसी ही जीती थी। 2011 में रासबिहारी सीट अस्तित्व में आई थी और तब से यह टीएमसी का ही गढ़ बनी हुई है। यही नहीं 2011 के परिसीमन से पहले भी रासबिहारी एवेन्यू सीट पर टीएमसी का कब्जा था। यहां से सोहनदेब चट्टोपाध्याय 4 बार विधायक रहे थे।
पहले राउंड के 6 घंटों में ही 60 फीसदी से ज्यादा वोटिंग
इस बार भाजपा से स्वप्न दासगुप्ता टीएमसी के विधायक देबाशीष कुमार को टक्कर दे रहे हैं। भाजपा ने यहां 2021 में 77 सीटें हासिल की थीं। 2016 में महज 3 सीट जीतने वाली भाजपा के लिए यह बड़ी सफलता थी। इस बार भाजपा सत्ता के द्वार खोलना चाहती है तो वहीं टीएमसी की नेता ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए रेस में हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार टाइट फाइट के आसार दिख रहे हैं। शुरुआती 6 घंटों में ही 60 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट बेहद कमजोर दिख रहे हैं। ऐसे में ऐंटी-इनकम्बैंसी का वोट बंटने की संभावना कम है। यही वजह है कि भाजपा भी पूरा जोर लगा रही है ताकि इस बार वह जीत जाए।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
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