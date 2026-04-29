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West Bengal Voting Live: बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी, शुभेंदु अधिकारी ने TMC पर लगा दिए बड़े आरोप

West Bengal Voting Live: दूसरे चरण में जिन 142 सीट पर मतदान होना है, 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने उनमें से 123 सीट जीती थीं। वहीं भाजपा ने सिर्फ 18 और इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने एक सीट जीती थी।

West Bengal Voting Live: बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी, शुभेंदु अधिकारी ने TMC पर लगा दिए बड़े आरोप

West Bengal Voting Live

Jagriti Kumari| लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 29 Apr 2026 08:03 AM IST
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West Bengal Voting Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत आज दूसरे चरण के मतदान शुरू हो चुका है। राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आठ जिलों के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में बुधवार को मतदान होने हैं। इन जिलों में उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्वी बर्धमान सहित आठ जिले शामिल हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ है और भाजपा ने यहां नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है।

भाजपा के लिए दूसरे चरण का मतदान असली परीक्षा होगी। इससे यह तय होगा कि क्या बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप और नागरिकता की राजनीति के जरिए सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की सबसे मजबूत दीवार में सेंध लगाने में कायमाब होगी या नहीं। इससे पहले पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में इस बात की परीक्षा हुई कि उत्तर बंगाल और आस-पास के जिलों में भाजपा अपनी पारंपरिक बढ़त को बरकरार रख सकी है या नहीं और अब दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस के गढ़, कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान के मुकाबलों पर नजर रहेगी।

दूसरे चरण में जिन 142 सीट पर मतदान होना है, उनमें से तृणमूल कांग्रेस ने 2021 में 123 सीट जीती थीं, भाजपा ने सिर्फ 18 और 'इंडियन सेक्युलर फ्रंट' (आईएसएफ) ने एक सीट हासिल की थी।चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी उपद्रवी मतदान के दौरान विस्फोटक का इस्तेमाल न करने पाएं। बंगाल सहित अन्य राज्यों के लिए एग्जिट पोल बुधवार शाम साढ़े 6 बजे के बाद जारी किए जाएंगे।

29 Apr 2026, 08:01:43 AM IST

West Bengal Voting Live: टीएमसी ने धांधली के लिए खरीदी नकली उंगलियां- शुभेंदु अधिकारी

West Bengal Voting Live: भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया कि TMC ने भवानीपुर विधानसभा चुनावों में धांधली करने के लिए 750 नकली उंगलियां खरीदी हैं।

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29 Apr 2026, 07:49:16 AM IST

West Bengal Voting Live: इन हॉट सीटों पर नजरें

West Bengal Voting Live: बंगाल में हो रहे अंतिम चरण के मतदान में कुछ हॉट सीटों पर नजरें हैं। इन सीटों में भवानीपुर भी शामिल है जहां ममता बनर्जी का मुकाबला BJP के शुभेंदु अधिकारी से है। वहीं शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए यह सीट भी चर्चा में है। इसके अलावा बहरामपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी 25 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

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29 Apr 2026, 07:33:32 AM IST

West Bengal Voting Live: 3 करोड़ मतदाता करेंगे 1448 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला

West Bengal Voting Live: बंगाल में हो रहे दूसरे चरण के चुनाव में कुल 1,448 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में 3.22 करोड से अधिक मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें 1.64 करोड़ पुरुष, 1.57 करोड़ महिलाएं और 792 ट्रांसजेंडर्स शामिल हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। वहीं कांग्रेस और वामपंथी दल भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। भवानीपुर सीट इस बार के चुनाव में सबसे हॉट सीट बनी हुई है जहां मुकाबला टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच है।

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29 Apr 2026, 07:12:36 AM IST

West Bengal Voting Live: पीएम मोदी ने की रिकॉर्ड वोटिंग की अपील

West Bengal Voting Live: बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू होने के बाद पीएम मोदी ने लोगों से रिकॉर्ड वोटिंग की अपील की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि महिलाओं और युवाओं को भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। पीएम मोदी ने लिखा, “आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण है। मैं आज सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे रिकॉर्ड संख्या में अपने अधिकार का प्रयोग करें, ताकि लोकतंत्र को और जीवंत बनाया जा सके। खास तौर पर यह बेहद जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की नारी शक्ति और युवा शक्ति बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।”

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29 Apr 2026, 07:05:50 AM IST

West Bengal Voting Live: कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू

West Bengal Voting Live: पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। कोलकाता, नंदीग्राम, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पुरबा बर्दवान, नादिया और अन्य जगहों पर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं।

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29 Apr 2026, 06:47:29 AM IST

West Bengal Voting Live: भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला

West Bengal Voting Live: भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनौती पेश कर रहे हैं। या सीट दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई है। इसे नंदीग्राम की तरह ही देखा जा रहा है, जहां 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। अब पांच साल बाद यह सियासी जंग तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के गढ़ तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस के लिए भवानीपुर सीट बचाए रखना ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ को बनाए रखने और प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं भाजपा ममता बनर्जी के इस अजेय किले को भेदना चाहेगी।

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