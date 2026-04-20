बंगाल के झाड़ग्राम में पीएम मोदी ने खाई झालमुरी, अब आया ममता बनर्जी का रिएक्शन, जानें क्या बोलीं
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ग्राम में सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर रुककर झालमुरी का स्वाद लिया। पीएम की इस अनौपचारिक ठहराव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए इसे पूरी तरह से ड्रामा करार दिया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाड़ग्राम में सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान पर रुककर ‘झालमुरी’ का स्वाद लिया। अब इसको लेकर बंगाल में सियासत तेज हो गई। पीएम मोदी की इस अनौपचारिक ठहराव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए इसे ‘पूरी तरह से ड्रामा’ करार दिया है। ममता बनर्जी ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सब चुनावी फायदे के लिए रचा गया ड्रामा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ऐसी घटनाओं को जानबूझकर स्टेज कर रही है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके।
दरअसल, रविवार को पुरुलिया, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर और बिश्नुपुर में चार चुनावी रैलियों को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला झाड़ग्राम के कॉलेज मोड़ पर अचानक रुक गया। वहां मौजूद एक स्थानीय विक्रेता से पीएम मोदी ने मात्र 10 रुपये में झालमुरी मांगी, भुगतान किया और आसपास खड़े लोगों में बांट दी। इस दौरान उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में स्थानीय लोगों से बातचीत भी की।
सुरक्षाकर्मियों के साथ मौजूद प्रधानमंत्री ने विक्रेता को पैसे सौंपे और पैसे लेने पर जोर दिया। जब दुकानदार ने पूछा कि क्या इसमें सभी सामान्य सामग्री डालनी है, तो मोदी ने कहा कि सब कुछ डालिए, बस नमक छोड़कर। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से नमक नहीं लेने की बात कही। झालमुरी का स्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट की। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में चार जनसभाओं के व्यस्त कार्यक्रम के बीच आज झाड़ग्राम में स्वादिष्ट झालमुरी का आनंद लिया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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