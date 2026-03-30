Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बंगाल में चुनाव से पहले 170 से अधिक पुलिस अधिकारियों का तबादला, आयोग के आदेश पर फिर मचेगा बवाल?

Mar 30, 2026 09:07 am ISTJagriti Kumari वार्ता, कोलकाता
share

प्रशासनिक सूत्रों ने इस कदम को अभूतपूर्व बताया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा इस तरह का बड़े पैमाने पर फेरबदल पहले शायद ही कभी देखा गया हो।

बंगाल में चुनाव से पहले 170 से अधिक पुलिस अधिकारियों का तबादला, आयोग के आदेश पर फिर मचेगा बवाल?

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तब्दीली की है, जिस पर बवाल मच सकता है। चुनाव आयोग ने एक असामान्य कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के 170 पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें कोलकाता के 31 और जिलों के 142 पुलिस स्टेशन शामिल हैं। यह राज्य में चुनाव पूर्व सबसे बड़े तबादलों में से एक है।

राज्य में कुल 516 पुलिस स्टेशन हैं और नए आदेश से एक ही दिन में एक तिहाई से अधिक प्रभारी अधिकारियों का तबादला हो गया है। व्यापक तबादलों में भाबनीपुर जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के आमने सामने हैं। प्रशासनिक सूत्रों ने इस कदम को अभूतपूर्व बताया है और कहा है कि आयोग द्वारा इस तरह का बड़े पैमाने पर फेरबदल पहले शायद ही कभी देखा गया हो।

वरिष्ठ अधिकारियों का भी तबादला

पुलिस स्टेशन स्तर पर फेरबदल के साथ-साथ, आयोग ने 11 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी हटा दिया है, जिससे रविवार को स्थानांतरित अधिकारियों की कुल संख्या 184 हो गई है। यह फेरबदल लगभग पूरे राज्य में लागू है। इसमें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, बीरभूम और बांकुरा जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:बंगाल चुनाव के लिए 284 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, देखें

कई मामलों में, लंबे समय से एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जबकि साइबर अपराध, यातायात और अन्य विशेष इकाइयों से कई कर्मियों को पुलिस स्टेशनों का नेतृत्व करने के लिए लाया गया है। विशिष्ट नियुक्तियों में, सुभब्रता नाथ को नंदीग्राम पुलिस स्टेशन का नया प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि भाबानीपुर में विशेष कार्य बल के सौमित्र बसु को प्रभार दिया गया है।

ये भी पढ़ें:BJP आई तो मछली और अंडे खाने पर लगेगी रोक; पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दावा

कई जिलों पर असर

अकेले कोलकाता में ही आयोग ने 31 अधिकारियों का तबादला किया है, जो राज्य में सबसे अधिक है। कोलकाता के साथ-साथ पूर्वी मिदनापुर में भी बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है, जहां कोंटाई, खेजुरी, चांदीपुर, हल्दिया, कोलाघाट, तामलुक, एग्रा और पताशपुर जैसे प्रमुख जिलों में अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तबादलों का असर कोलकाता पुलिस पर भी पड़ा है, जहां प्रमुख इकाइयों और डिवीजनों में नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिले हैं।

ये भी पढ़ें:बंगाल में BJP की रैली में हिंसा के बाद ऐक्शन में ECI, थाना प्रभारी सस्पेंड

अधिकारियों ने बताया कि आयोग ने मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में तबादलों को मंजूरी देने से पहले राज्य के प्रस्तावों की जांच की थी और निर्देश दिया था कि नवनियुक्त अधिकारी तुरंत कार्यभार ग्रहण करें। आयोग ने ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) सहित 83 अधिकारियों के तबादलों का आदेश भी दिया।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
West Bengal West Bengal News West Bengal Elections 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।