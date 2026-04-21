बंगाल चुनाव: CEC ज्ञानेश कुमार ने TMC को फिर भेजा मैसेज, हिंसामुक्त चुनाव कराने का वादा

पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में मतदान होगे। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी जिसके बाद वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं से बड़ा वादा किया है। CEC ने एक सोमवार को एक बयान में कहा कि निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बता दें कि राज्य की 294 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होना है। वहीं मतगणना चार मई को होगी।

इससे पहले चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव भयमुक्त और हिंसामुक्त होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव प्रलोभनमुक्त और 'बूथ जाम मुक्त' हों। CEC ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या स्वायत्त निकायों के किसी भी कर्मचारी को चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने देगा।

निडर होकर अपना वोट डालने की अपील ज्ञानेश कुमार ने मतदाताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए, राज्य के प्रत्येक मतदाता से निडर होकर अपना वोट डालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ''पश्चिम बंगाल के प्रत्येक मतदाता को निडर होकर अपना वोट डालना चाहिए।'' कुमार ने चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव बताया। उन्होंने अपने संदेश में कहा, ''चुनाव का पर्व, पश्चिम बंगाल का गर्व।'' बता दें कि ECI ने इससे पहले भी TMC का नाम लेकर यह संदेश जारी किया था कि इस बार बिना हिंसा और डर के चुनाव होंगे।

TMC ने लगाए हैं आरोप गौरतलब है कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के इशारों पर काम करने आरोप लगाया है, हालांकि आयोग ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बीते सप्ताह टीएमसी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस मामले को लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी। TMC ने इसमें निर्वाचन आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था और अभिषेक बनर्जी समेत अपने नेताओं को निशाना बनाने वाले "अवैध" निर्देशों के लिए आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

पार्टी ने 14 अप्रैल की शिकायत में दावा किया कि पुलिस, अन्य पर्यवेक्षकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों को तृणमूल नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के वाहनों को निशाना बनाकर तलाशी लेने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को भेजे गए कथित व्हॉट्सएप संदेशों के स्क्रीनशॉट भी संलग्न करते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल की चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों व जनसंपर्क कार्यक्रमों को भी निशाना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने तेज की तैयारी इस बीच निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा तेज कर दी है। वरिष्ठ अधिकारी राज्यभर के जिलों का दौरा कर शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि 15 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रवर्तन एजेंसियों ने नकदी समेत अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त की है, जिनकी कुल कीमत 416 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिन में वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों पर तैयारियों, मतदान कर्मियों की आवाजाही और मतदाता जागरुकता उपायों का जायजा लेने के लिए जिलों का दौरा कर रहे हैं, ताकि दो चरणों में होने वाले चुनावों को सुचारू रूप से कराया जा सके।