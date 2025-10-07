West Bengal CM Mamata Banerjee meets injured BJP MP Khagen Murmu at hospital in Siliguri. भाजपा के सांसद से अस्पताल में मिलने पहुंचीं ममता बनर्जी, पत्थरबाजी में हुए थे घायल, West-bengal Hindi News - Hindustan
पश्चिम बंगाल न्यूज़

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटते समय सोमवार (6 अक्टूबर 2025) को भीड़ ने बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला बोल दिया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 03:49 PM
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को सिलीगुड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की और हालचाल जाना। इस मौके पर ममता ने डॉक्टरों से भी बात की और बीजेपी नेता को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अस्पताल से बाहर निकलते हुए बनर्जी ने संवाददाताओं को बताया कि मुझे पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। मुर्मू का ब्लड शुगर लेवल अधिक है, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मैंने उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भी की है।

बता दें कि बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू सोमवार को उस वक्त घायल हो गए, जब उन्हें और पार्टी विधायक शंकर घोष को स्थानीय लोगों द्वारा कथित रूप से घेर लिया गया। दोनों नेता उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बाढ़ प्रभावित नागराकाटा क्षेत्र के दौरे पर थे। घोष ने अस्पताल ले जाए जाने से पहले खून से लथपथ मुर्मू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और दावा किया कि नागराकाटा इलाके में स्थानीय लोगों ने उन्हें धक्का दिया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की।

दूसरी ओर बीजेपी ने सोमवार को जलपाईगुड़ी में अपने नेताओं पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और इसे तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर की गई राजनीतिक हिंसा करार दिया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एक सांसद और एक विधायक सहित पार्टी सदस्यों पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद सोमवार को राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह राज्य में कानून-व्यवस्था की बेहद दयनीय स्थिति को दर्शाता है।

West Bengal

