बंगाल में फिर चुनावी हिंसा, टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प; वीडियो वायरल
वीडियो में लोग एक-दूसरे पर हमला करते नजर आते हैं, जहां धक्का-मुक्की, हाथापाई और गाली-गलौज की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। यह घटना पुरसुराह ब्लॉक के केलेपाड़ा गांव में हुई। यह झड़प राजनीतिक रैली या कार्यक्रम को लेकर शुरू हुई।
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में शुक्रवार को टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। एएनआई न्यूज एजेंसी ने इस घटना का वीडियो जारी किया है, जिसमें दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने-सामने आकर मारपीट करते दिख रहे हैं। वीडियो में लोग एक-दूसरे पर हमला करते नजर आते हैं, जहां धक्का-मुक्की, हाथापाई और गाली-गलौज की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। यह घटना पुरसुराह ब्लॉक के केलेपाड़ा गांव में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह झड़प राजनीतिक रैली या कार्यक्रम को लेकर शुरू हुई, जो जल्दी ही हिंसक रूप ले लिया।
पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के नामांकन रोड शो के दौरान झड़प हुई थी। इसके बाद दो सीनियर पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि कई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, रिजर्व फोर्स-II के डिप्टी कमिश्नर और नामांकन स्थल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी डीसी से स्थिति संभालने में लापरवाही को लेकर जवाब मांगा गया है।
यह कार्रवाई भीड़ नियंत्रण में कमी और कार्यक्रम के दौरान हालात बिगड़ने से रोकने में विफल रहने के आरोपों के बाद की गई है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया था। इससे पहले आयोजित रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी और जवाबी नारेबाजी के बीच तनाव बढ़ गया, जिससे इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत अवैध जमावड़ा, प्रशासनिक आदेशों के उल्लंघन और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में कई मामले दर्ज किए।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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