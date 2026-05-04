आरजी कर रेप पीड़िता की मां को मिला बंगाल की जनता का साथ, पानीहाटी सीट पर बनाई बढ़त
पानीहाटी सीट पर उनका मुकाबला टीएमसी विधायक निर्मल घोष के बेटे तीर्थांकर घोष और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कलातन दासगुप्ता से है। रत्ना देवनाथ ने फिलहाल बढ़त बना ली है। वहीं भाजपा बंगाल में बड़ी जीत की ओर अग्रसर है।
पश्चिम बंगाल में जारी वोटों की गिनती के बीच पानीहाटी सीट से बड़ी खबर सामने आई है। यहां आरजी कर रेप-हत्या मामले की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने टीएमसी के उम्मीदवार पर अच्छी-खासी बढ़त बना ली है। बता दें कि रत्ना देवनाथ को भाजपा ने चुनावी टिकट थमाया था और पार्टी का यह दांव सही साबित होता नजर आ रहा है।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2 राउंड की वोटों की एक बाद रत्ना देवनाथ करीब 5 हजार वोटों से आगे चल रही हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के तीर्थंकर घोष आज सुबह से उनसे आगे चल रहे थे। हालांकि अब वे पीछे हो गए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कलातन दासगुप्ता भी इस सीट से चुनौती पेश कर रहे हैं।
गौरतलब है कि कोलकाता के सरकारी आर जी कर मेडिकल कालेज और अस्पताल में 9 अगस्त 2024 को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना ने देशभर में आक्रोश पैदा किया था। घटना के करीब 20 महीने बाद अब यह पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में भी प्रमुख मुद्दा बन गया था। रत्नाकर देवनाथ ने टीएमसी पर उनकी बेटी को न्याय ना दिलवाने का आरोप लगाते हुए राज्य में बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर चुनाव लड़ा है। इससे वह महिला वर्ग का वोट अपने नाम करने में कामयाब हो सकती हैं।
TMC पर लगाए थे बड़े आरोप
इससे पहले उन्होंने भरोसा दिलाया था कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देवनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा था, ''राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने में तृणमूल कांग्रेस विफल रही है। आरजी कर मामले में अब तक केवल एक ही गिरफ्तारी हुई है। जिस जगह को अस्पताल में बेहद सुरक्षित माना जाता था, वहां आरोपी कैसे पहुंच गया?'' उन्होंने कहा, ''मेरी बेटी के अलावा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान सैकड़ों महिलाएं अत्याचार का सामना कर रही हैं। मेरी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा है।''
बंगाल में भाजपा की सुनामी
इस बीच बंगाल में भाजपा प्रचंड जीत को ओर बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव आयोग के रुझानों में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। खबर लिखे जाने तक भाजपा ने 181 सीटों पर बढ़त बना ली है। वहीं टीएमसी महज 92 सीटों पर आगे है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता छिनती दिख रही है। ममता बनर्जी ने एक बयान जारी कर गिनती में गड़बड़ी की आशंका जताई है और कहा है कि उनके लोगों को मतदान केंद्रों के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें