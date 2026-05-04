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ममता बनर्जी के लिए बंगाल हार के बाद अब शुरू होगी असली परीक्षा, सबसे बड़ी चुनौती क्या?

May 04, 2026 03:58 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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Bengal Chunav Result 2026: पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की 15 साल पुरानी सत्ता पर भारी संकट मंडरा रहा है। अब तक आए रुझानों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में पहुंच गई है।

ममता बनर्जी के लिए बंगाल हार के बाद अब शुरू होगी असली परीक्षा, सबसे बड़ी चुनौती क्या?

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की 15 साल पुरानी सत्ता पर भारी संकट मंडरा रहा है। अब तक आए रुझानों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। भाजपा 191 सीटों पर आगे चल रही है, जो बहुमत के आंकड़े 148 से कहीं ज्यादा है। अगर यही रुझान अंतिम नतीजों में बरकरार रहे तो पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाएगी। ममता बनर्जी के लिए यह चुनावी झटका बेहद करारा है। टीएमसी से हार के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को टूटने से बचाने की है।

शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील कर रही हैं। दूसरी ओर सियासी पंडितों का मानना है कि बंगाल में ममता बनर्जी की इस हार का असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। इंडिया ब्लॉक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य विपक्षी चेहरा बनने का दावा अब ममता के लिए मुश्किल हो जाएगा। साथ ही उन्हें अब वह राजनीतिक महत्व और सम्मान नहीं मिल पाएगा, जो पिछले कई वर्षों से मिलता रहा था।

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ममता बनर्जी ने क्या कहा?

इस बीच तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से मतगणना केंद्रों पर सतर्क रहने और वहां से न जाने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मैं सभी तृणमूल उम्मीदवारों और मतगणना एजेंटों से अपील करती हूं कि वे मतगणना केंद्र छोड़कर कहीं न जाएं। मनोबल कमजोर न होने दें। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी अभी भी 170 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई दौर की मतगणना बाकी है। 14 से 18 दौर होंगे। आप बाघों की तरह लड़िए, डरिए मत। हम जरूर जीतेंगे।

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ममता का बड़ा आरोप

ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शुरुआती रुझानों में भाजपा की बढ़त दिखाने की सोची-समझी योजना बनाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 70 से 100 सीटों पर जहां तृणमूल आगे है, वहां आंकड़े जानबूझकर नहीं दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्वाचन आयोग और भाजपा की मिलीभगत है। जहां हम मजबूत हैं, वहां नतीजे या बढ़त घोषित नहीं की जा रही। कई जगहों पर शुरुआती दो-तीन दौर के बाद मतगणना रोक दी गई है। कल्याणी में सात मशीनों में गंभीर गड़बडियां पाई गई हैं। ममता बनर्जी ने आगे आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों की मदद से तृणमूल कार्यकर्ताओं को परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। कई पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ कर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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