ममता बनर्जी के लिए बंगाल हार के बाद अब शुरू होगी असली परीक्षा, सबसे बड़ी चुनौती क्या?

Bengal Chunav Result 2026: पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की 15 साल पुरानी सत्ता पर भारी संकट मंडरा रहा है। अब तक आए रुझानों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में पहुंच गई है।

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) की 15 साल पुरानी सत्ता पर भारी संकट मंडरा रहा है। अब तक आए रुझानों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (BJP) भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। भाजपा 191 सीटों पर आगे चल रही है, जो बहुमत के आंकड़े 148 से कहीं ज्यादा है। अगर यही रुझान अंतिम नतीजों में बरकरार रहे तो पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाएगी। ममता बनर्जी के लिए यह चुनावी झटका बेहद करारा है। टीएमसी से हार के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को टूटने से बचाने की है।

शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील कर रही हैं। दूसरी ओर सियासी पंडितों का मानना है कि बंगाल में ममता बनर्जी की इस हार का असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। इंडिया ब्लॉक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य विपक्षी चेहरा बनने का दावा अब ममता के लिए मुश्किल हो जाएगा। साथ ही उन्हें अब वह राजनीतिक महत्व और सम्मान नहीं मिल पाएगा, जो पिछले कई वर्षों से मिलता रहा था।

ममता बनर्जी ने क्या कहा? इस बीच तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से मतगणना केंद्रों पर सतर्क रहने और वहां से न जाने की अपील की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मैं सभी तृणमूल उम्मीदवारों और मतगणना एजेंटों से अपील करती हूं कि वे मतगणना केंद्र छोड़कर कहीं न जाएं। मनोबल कमजोर न होने दें। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी अभी भी 170 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई दौर की मतगणना बाकी है। 14 से 18 दौर होंगे। आप बाघों की तरह लड़िए, डरिए मत। हम जरूर जीतेंगे।