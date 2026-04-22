बंगाल चुनाव में क्या है 30% मुस्लिम बनाम 57 फीसदी हिन्दू एकजुटता वाला समीकरण? किसका पलड़ा भारी

ऐतिहासिक संदर्भ और वामपंथ का पतन बंगाल की राजनीति की एक अनूठी विशेषता यह है कि 1977 के बाद से यहाँ केवल एक बार ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC ने वाम मोर्चे के 34 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका था।

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग गुरुवार यानी 23 अप्रैल को है और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को। यानी अगले सप्ताह मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और 4 मई को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। यह चुनाव केवल राजनीतिक सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि बंगाल की आधी सदी पुरानी राजनीतिक परंपराओं और बदलती चुनावी रणनीतियों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। ऐतिहासिक संदर्भ और वामपंथ का पतन बंगाल की राजनीति की एक अनूठी विशेषता यह है कि पिछले करीब आधी सदी में यानी 1977 के बाद से यहाँ केवल एक बार ही सत्ता परिवर्तन हुआ है।

यह परिवर्तन 2011 में हुआ था, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने वाम मोर्चे के 34 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका था। वर्तमान में सीपीआई (एम) की स्थिति अत्यंत कमजोर हो चुकी है; पार्टी 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ-साथ 2021 के विधानसभा चुनाव में भी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है। अब मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ टीएमसी और प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच केंद्रित हो गया है।

राजनीति का 'DNA' और हिंसा का दौर दरअसल, पश्चिम बंगाल की राजनीति का 'DNA' पिछले पांच दशकों से राजनीतिक हिंसा से जुड़ा रहा है। चाहे वह 1972 के विवादास्पद चुनाव हों, 1977 में वामपंथ का उदय हो, या नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन हो, सत्ता का रास्ता अक्सर संघर्षों से होकर ही गुजरा है। यहाँ तक कि वर्तमान में भाजपा के प्रमुख चेहरा शुभेंदु अधिकारी भी इसी संघर्षपूर्ण राजनीति की उपज हैं, जिन्होंने नंदीग्राम संग्राम में अपनी भूमिका से टीएमसी को मजबूती दी थी और अब वे उसी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में वही दल टिक सकता है,जो हिंसा का मुकाबला करने की क्षमता रखता हो।

चुनाव आयोग की 'सर्जिकल स्ट्राइक' और सुरक्षा 2026 के इन चुनावों में चुनाव आयोग (ECI) ने अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय किए हैं। राज्य के नौकरशाही तंत्र में बड़े पैमाने पर फेरबदल और केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ-साथ 'मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी' जैसे सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। इन उपायों को टीएमसी के स्थानीय 'फ्रेंचाइजी मॉडल' (स्थानीय बाहुबलियों का तंत्र) पर नकेल कसने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

कल्याणकारी योजनाएं बनाम विचारधारा जहाँ वामपंथियों ने भूमि सुधारों (ऑपरेशन बर्गा) के जरिए अपनी जड़ें जमाई थीं, वहीं ममता बनर्जी ने 'इकोनॉमिक पैलिएटिव्स' (आर्थिक राहत या मुफ्त सुविधाओं) के जरिए अपनी लोकप्रियता को सुरक्षित किया है। टीएमसी की ताकत का एक बड़ा हिस्सा सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचने वाली सरकारी मदद है, जिसने राज्य की आर्थिक स्थिरता के सवालों के बावजूद मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को जोड़े रखा है। भाजपा ने उसकी काट के लिए उन्हीं वादों का ऐलान किया है और महिलाओं पर भी डोरे डाले हैं।

ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोट बैंक अब बात सामाजिक-धार्मिक ध्रुवीकरण की। पश्चिम बंगाल के चुनावी समीकरणों में 30% मुस्लिम मतदाता एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जो वर्तमान में टीएमसी के पीछे मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर, भाजपा की रणनीति हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण पर टिकी है, जहाँ आंकड़ों के अनुसार वह हिंदू मतदाताओं के एक बड़े हिस्से (लगभग 57%) के समर्थन का दावा करती है। हालांकि, SIR प्रक्रिया में मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटने के आरोपों ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है और सामाजिक ध्रुवीकरण का गणित भी बिगाड़ दिया है।