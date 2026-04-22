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Explainer: बंगाल चुनाव में क्या है 30% मुस्लिम बनाम 57 फीसदी हिन्दू एकजुटता वाला समीकरण? किसका पलड़ा भारी

Apr 22, 2026 08:45 pm ISTPramod Praveen हिन्दुस्तान टाइम्स, रौशन किशोर, कोलकाता
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ऐतिहासिक संदर्भ और वामपंथ का पतन बंगाल की राजनीति की एक अनूठी विशेषता यह है कि 1977 के बाद से यहाँ केवल एक बार ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC ने वाम मोर्चे के 34 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका था।

बंगाल चुनाव में क्या है 30% मुस्लिम बनाम 57 फीसदी हिन्दू एकजुटता वाला समीकरण? किसका पलड़ा भारी

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग गुरुवार यानी 23 अप्रैल को है और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को। यानी अगले सप्ताह मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और 4 मई को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। यह चुनाव केवल राजनीतिक सत्ता का संघर्ष नहीं है, बल्कि बंगाल की आधी सदी पुरानी राजनीतिक परंपराओं और बदलती चुनावी रणनीतियों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। ऐतिहासिक संदर्भ और वामपंथ का पतन बंगाल की राजनीति की एक अनूठी विशेषता यह है कि पिछले करीब आधी सदी में यानी 1977 के बाद से यहाँ केवल एक बार ही सत्ता परिवर्तन हुआ है।

यह परिवर्तन 2011 में हुआ था, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने वाम मोर्चे के 34 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका था। वर्तमान में सीपीआई (एम) की स्थिति अत्यंत कमजोर हो चुकी है; पार्टी 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ-साथ 2021 के विधानसभा चुनाव में भी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है। अब मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ टीएमसी और प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच केंद्रित हो गया है।

राजनीति का 'DNA' और हिंसा का दौर

दरअसल, पश्चिम बंगाल की राजनीति का 'DNA' पिछले पांच दशकों से राजनीतिक हिंसा से जुड़ा रहा है। चाहे वह 1972 के विवादास्पद चुनाव हों, 1977 में वामपंथ का उदय हो, या नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन हो, सत्ता का रास्ता अक्सर संघर्षों से होकर ही गुजरा है। यहाँ तक कि वर्तमान में भाजपा के प्रमुख चेहरा शुभेंदु अधिकारी भी इसी संघर्षपूर्ण राजनीति की उपज हैं, जिन्होंने नंदीग्राम संग्राम में अपनी भूमिका से टीएमसी को मजबूती दी थी और अब वे उसी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल में वही दल टिक सकता है,जो हिंसा का मुकाबला करने की क्षमता रखता हो।

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चुनाव आयोग की 'सर्जिकल स्ट्राइक' और सुरक्षा

2026 के इन चुनावों में चुनाव आयोग (ECI) ने अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय किए हैं। राज्य के नौकरशाही तंत्र में बड़े पैमाने पर फेरबदल और केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ-साथ 'मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी' जैसे सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। इन उपायों को टीएमसी के स्थानीय 'फ्रेंचाइजी मॉडल' (स्थानीय बाहुबलियों का तंत्र) पर नकेल कसने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

कल्याणकारी योजनाएं बनाम विचारधारा

जहाँ वामपंथियों ने भूमि सुधारों (ऑपरेशन बर्गा) के जरिए अपनी जड़ें जमाई थीं, वहीं ममता बनर्जी ने 'इकोनॉमिक पैलिएटिव्स' (आर्थिक राहत या मुफ्त सुविधाओं) के जरिए अपनी लोकप्रियता को सुरक्षित किया है। टीएमसी की ताकत का एक बड़ा हिस्सा सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचने वाली सरकारी मदद है, जिसने राज्य की आर्थिक स्थिरता के सवालों के बावजूद मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को जोड़े रखा है। भाजपा ने उसकी काट के लिए उन्हीं वादों का ऐलान किया है और महिलाओं पर भी डोरे डाले हैं।

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ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोट बैंक

अब बात सामाजिक-धार्मिक ध्रुवीकरण की। पश्चिम बंगाल के चुनावी समीकरणों में 30% मुस्लिम मतदाता एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जो वर्तमान में टीएमसी के पीछे मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर, भाजपा की रणनीति हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण पर टिकी है, जहाँ आंकड़ों के अनुसार वह हिंदू मतदाताओं के एक बड़े हिस्से (लगभग 57%) के समर्थन का दावा करती है। हालांकि, SIR प्रक्रिया में मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटने के आरोपों ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है और सामाजिक ध्रुवीकरण का गणित भी बिगाड़ दिया है।

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'शाक दी माछ ढाका जाय ना'

यह बंगाली मुहावरा चुनावों में बंगाल के भविष्य की एक धुंधली तस्वीर भी पेश करता है। एक तरफ क्षेत्रीय अस्मिता और सुशासन के दावे हैं, तो दूसरी तरफ बढ़ती धार्मिक दरारें और 'फ्रेंचाइजी पॉलिटिक्स' का खतरा है। "शाक दी माछ ढाका जाय ना" (साग से मछली को नहीं छुपाया जा सकता)। इसका अर्थ है कि राजनीतिक नारों के पीछे राज्य की गहरी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को लंबे समय तक नहीं छिपाया जा सकता। बहरहाल, 4 मई के नतीजे तय करेंगे कि बंगाल अपनी इस ऐतिहासिक परंपरा को जारी रखता है या एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत होती है।

Bengal Chunav
Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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