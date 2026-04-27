बंगाल चुनाव: BJP का 'घुसपैठ' कार्ड बनाम TMC की पकड़, सीमा सीटों का पूरा गणित जानिए

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। भाजपा ने सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर आक्रामक रुख अपनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है, लेकिन 2021 के चुनाव नतीजे इस बार भी टीएमसी के लिए राहत भरे संकेत दे रहे हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। भाजपा ने सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर आक्रामक रुख अपनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है, लेकिन 2021 के चुनाव नतीजे इस बार भी टीएमसी के लिए राहत भरे संकेत दे रहे हैं। सीमावर्ती सीटों पर टीएमसी का दबदबा साफ दिखाई दिया था, जहां उसने 27 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा मात्र 17 सीटों पर ही सफल हो पाई। अब इनमें से 13 सीटों पर बुधवार को मतदान होने वाला है। दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा का प्रमुख चुनावी मुद्दा सीमावर्ती क्षेत्रों में कथित जनसांख्यिकीय परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ रहा है। पार्टी इसे तृणमूल कांग्रेस (TMC) की 'अल्पसंख्यक तुष्टीकरण' की राजनीति से जोड़कर लगातार हमला बोल रही है। इसी रणनीति के तहत भाजपा नेताओं ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि उसने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई। चुनाव अभियान के अंतिम चरण में ये हमले और तेज हो गए। वहीं, भाजपा ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो 45 दिनों के अंदर बाड़ लगाने के लिए जमीन आवंटित कर दी जाएगी।

पहले के चुनावों में भी उठाया मुद्दा ऐसा नहीं है कि यह मुद्दा पहली बार भाजपा की ओर से उठाया गया है। भाजपा ने इससे पहले झारखंड और बिहार के चुनावों में भी बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ के मुद्दे को प्रमुखता से उठाई थी और विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा था। दरअसल, भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से 2216 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में आती है। अगस्त 2025 में राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार, इनमें से 1653 किलोमीटर पर बाड़ लग चुकी है, जबकि 563 किलोमीटर अभी भी बिना बाड़ का है, जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल में ही स्थित है।

क्या है भाजपा का चुनावी वादा? भाजपा के घोषणापत्र 'भरोसाहार शोपोत' (विश्वास की प्रतिज्ञा) में 'अवैध घुसपैठ' पर सख्त अंकुश लगाने और 'चुपके से हो रहे जनसांख्यिकीय आक्रमण' से निपटने का वादा किया गया है। पार्टी ने सत्ता में आने के 45 दिनों के अंदर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि आवंटन सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। 2021 के अपने घोषणापत्र 'सोनार बांग्ला' में भी भाजपा ने समय पर बाड़ लगाने, सीमा चौकियों के निर्माण और सीसीटीवी निगरानी के जरिए घुसपैठ व तस्करी रोकने के लिए केंद्र के साथ सहयोग का वादा किया था।

क्या बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा में कहा कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बाड़ लगाने के लिए 600 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन टीएमसी सरकार ने उसे उपलब्ध नहीं कराया। उन्होंने कहा कि अगर आप भाजपा सरकार बनाते हैं तो हम 45 दिनों के अंदर जमीन उपलब्ध करा देंगे। ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं, गरीबों का राशन छीन रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। दिसंबर 2025 में लोकसभा में अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जिसने केंद्र को सीमा बाड़बंदी में सहयोग नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शेष 563 किलोमीटर बाड़ सिर्फ बंगाल में ही बाकी है।

44 सीमावर्ती सीटों का गणित पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगती 44 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने इनमें से 27 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 17 सीटें मिलीं। विधानसभा की कुल 294 सीटों में 44 मुस्लिम विधायक चुने गए, जिनमें से 43 टीएमसी के हैं। इनमें से 12 (लगभग 28%) सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 44 सीटों पर टीएमसी की जीत का औसत अंतर 38,835 वोट रहा, जो भाजपा के 15,795 वोट के औसत अंतर से दोगुने से भी ज्यादा है। ये सीटें कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में फैली हुई हैं, जहां मुस्लिम आबादी की अच्छी संख्या है। बता दें कि 29 अप्रैल को नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना की 13 सीटों पर मतदान होना है। 2021 में टीएमसी ने इनमें से आठ और भाजपा ने पांच सीटें जीती थीं।