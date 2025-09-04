बंगाल विधानसभा में बवाल, CM के सामने भिड़े BJP-TMC विधायक; ममता ने साधा निशाना

श्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर सत्तापक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान बीजेपी ने नारेबाजी शुरू कर दी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को विपक्षी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल में 'तानाशाही शासन' थोपने की कोशिश का आरोप लगाया। टीएमसी नेता ने कहा कि बीजेपी 'राज्य को अपना उपनिवेश बनाने' की साजिश रच रही है। विधानसभा में गर्मागर्म बहस के दौरान ममता ने कहा कि बीजेपी की औपनिवेशिक मानसिकता है। वे बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए इसे चलाना चाहते हैं।

शुभेंदु अधिकारी के निलंबन पर हंगामा इससे पहले, पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर सत्तापक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान बीजेपी ने नारेबाजी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव पर बोलने वाली थीं, तभी बीजेपी विधायकों ने 2 सितंबर को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निलंबन पर सवाल उठाते हुए नारे लगाए। इसका टीएमसी विधायकों ने विरोध किया।

बीजेपी के चीफ व्हिप को मार्शल ले गए हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी ने अव्यवस्था फैलाने के आरोप में बीजेपी के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से निलंबित कर दिया। घोष के जाने से इनकार करने पर मार्शलों को बुलाया गया और उन्हें घसीटकर सदन से बाहर निकाला गया। बाहर निकालते समय वे गिर गए और बाद में बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। घोष के अलावा, दो अन्य बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल और मिहिर गोस्वामी को भी सदन से निलंबित किया गया।