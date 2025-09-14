wedding in temple abortion and mysterious death of woman doctor in west Bengal मंदिर में शादी, अबॉर्शन...बंगाल में महिला डॉक्टर की रहस्यमयी मौत; शक की सुई किस पर?, West-bengal Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsपश्चिम बंगाल न्यूज़wedding in temple abortion and mysterious death of woman doctor in west Bengal

मंदिर में शादी, अबॉर्शन...बंगाल में महिला डॉक्टर की रहस्यमयी मौत; शक की सुई किस पर?

पश्चिम बंगाल के मालदा शहर में एक जूनियर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। जूनियर डॉक्टर की गिरफ्तारी उसकी 24 साल की गर्लफ्रेंड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हुई है। बताया जाता है कि युवती डॉक्टर से मिलने गई थी।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाताSun, 14 Sep 2025 05:12 PM
share Share
Follow Us on
मंदिर में शादी, अबॉर्शन...बंगाल में महिला डॉक्टर की रहस्यमयी मौत; शक की सुई किस पर?

पश्चिम बंगाल के मालदा शहर में एक जूनियर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। जूनियर डॉक्टर की गिरफ्तारी उसकी 24 साल की गर्लफ्रेंड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हुई है। बताया जाता है कि युवती डॉक्टर से मिलने गई थी। अब युवती के परिवार ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर युवती की मौत में शामिल हो सकता है। परिवार का यह भी दावा है कि डॉक्टर ने उनकी बेटी के साथ मंदिर में शादी रचाई थी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के मुताबिक उज्वल सोरेन सरकारी मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर है। मृत युवती के साथ उसका संबंध था। मृत युवती, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की छात्रा थी। पीड़िता की मां ने कहा कि डॉक्टर से संबंध के दौरान उनकी बेटी गर्भवती हो गई थी। इसके बाद उसने अबॉर्शन कराया था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उनकी बेटी से मंदिर में शादी की थी। लेकिन जब उसने कोर्ट में शादी पर जोर डाला तो डॉक्टर ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उज्वल सोरेन मूल रूप से बंगाल के पुरुलिया जिले का रहने वाला है। पीड़िता की मां द्वारा केस दर्ज कराने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उज्वल की फोन के लोकेशन के आधार पर पुलिस उसके पास पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला है कि दवा की ओवरडोज के चलते पीड़िता की जान गई है। पुलिस ने बताया मामले में विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

मृत महिला डॉक्टर की मां ने मीडिया को बताया कि पिछले सोमवार को यहां आई और उज्वल के साथ रह रही थी। हो सकता है कि दोनों के बीच लड़ाई हुई हो और उसने कुछ खा लिया हो। इस बात की भी संभावना है कि उसे जबर्दस्ती कुछ खिलाया गया हो। मृत डॉक्टर की मां ने उज्वल को सजा की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी बेटी ने अपने अबॉर्शन के बारे में बताया था। तीन महीने पहले दोनों ने चुपचाप मंदिर में शादी की थी। महिला के मुताबिक उज्वल ने बताया ही नहीं कि हमारी बेटी बहुत गंभीर हालत में है। जब मैं अस्पताल पहुंची तो देखा कि मेरी बेटी के मुंह से झाग निकल रहा था।

West Bengal West Bengal News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।