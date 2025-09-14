मंदिर में शादी, अबॉर्शन...बंगाल में महिला डॉक्टर की रहस्यमयी मौत; शक की सुई किस पर?

पश्चिम बंगाल के मालदा शहर में एक जूनियर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। जूनियर डॉक्टर की गिरफ्तारी उसकी 24 साल की गर्लफ्रेंड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हुई है। बताया जाता है कि युवती डॉक्टर से मिलने गई थी।

जानकारी के मुताबिक उज्वल सोरेन सरकारी मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर है। मृत युवती के साथ उसका संबंध था। मृत युवती, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की छात्रा थी। पीड़िता की मां ने कहा कि डॉक्टर से संबंध के दौरान उनकी बेटी गर्भवती हो गई थी। इसके बाद उसने अबॉर्शन कराया था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उनकी बेटी से मंदिर में शादी की थी। लेकिन जब उसने कोर्ट में शादी पर जोर डाला तो डॉक्टर ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उज्वल सोरेन मूल रूप से बंगाल के पुरुलिया जिले का रहने वाला है। पीड़िता की मां द्वारा केस दर्ज कराने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उज्वल की फोन के लोकेशन के आधार पर पुलिस उसके पास पहुंची। शुरुआती जांच में पता चला है कि दवा की ओवरडोज के चलते पीड़िता की जान गई है। पुलिस ने बताया मामले में विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।