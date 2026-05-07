बंगाल में हिंसा जारी, अब हावड़ा के शिबपुर में बमबाजी; एक-एक कर फटे 7 बम, गोली भी चली
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद हिंसा का दौर जारी है। अब हावड़ा के शिबपुर इलाके की झुग्गी बस्ती में धमाके की खबर है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को कई देसी बमों के धमाके हुए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद हिंसा का दौर जारी है। अब हावड़ा के शिबपुर इलाके की झुग्गी बस्ती में धमाके की खबर है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को कई देसी बमों के धमाके हुए, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद भारी पुलिस बल और त्वरित कार्रवाई बल (RAF) की टीमों को तैनात किया गया है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, विस्फोट इतने जोरदार थे कि ईंटें हवा में उड़ गईं और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक, भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता मनोज खान इस बम हमले के मुख्य निशाने पर थे। उपद्रवियों ने अफरा-तफरी का फायदा उठाते हुए आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की कोशिश भी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब सात देसी बम फटे और दो बार गोलियां भी चलीं।
वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और भारी मात्रा पुलिस बल को तैनात किया गया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।
बता दें कि यह घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के महज कुछ दिन बाद हुई है। 4 मई को नतीजे आने के बाद राज्य में हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। बुधवार रात को उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक ( PA) चंद्रनाथ रथ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हमलाव बाइक से आए थे, और नजदीक से गोली मारकर फरार हो गए।
गौरतलब है कि प्रदेश में हिंसा की बढ़ती घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने इन घटनाओं के लिए टीएमसी पर सीधा आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि टीएमसी ने राज्य में 'माफिया संस्कृति' और 'महाजंगल राज' को बढ़ावा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पिछले 15 सालों से चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। भाजपा ने राज्यपाल और चुनाव आयोग से भी इन घटनाओं पर संज्ञान लेने की मांग की है। फिलहाल शिबपुर इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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