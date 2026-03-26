सत्ता में आए तो योगी स्टाइल वाली 'ठोको नीति' करेंगे लागू; बंगाल में BJP नेता के वादे पर तकरार, TMC भड़की
बेबाक और आक्रामक राजनीतिक शैली रखने वाले घोष ने आलोचनाओं से बेपरवाह रहते हुए तृणमूल पर अपना हमला और तेज कर दिया, और दावा किया कि उन्होंने खड़गपुर में लंबे समय तक 'गुंडों और माफिया' से लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे।
चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने आज (गुरुवार, 26 मार्च) को दावा किया कि अगर उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है, तो पुलिस प्रशासन में आमूल-चूल बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपराधियों के खिलाफ ''उत्तर प्रदेश की शैली में ही भुठभेड़'' करना शुरू कर देगी। खड़गपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पुलिस अभी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के इशारे पर काम करती है और अपराधियों तथा 'माफिया' के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहती है।
घोष ने कहा, ''चार मई के बाद सब कुछ बदल जाएगा। जिस पुलिस को आप आज माफिया के साथ बैठकर चाय पीते हुए और भ्रष्ट नेताओं के 'चमचे' के तौर पर काम करते हुए देखते हैं, उसका चरित्र बदल जाएगा। वही पुलिस उत्तर प्रदेश की शैली में मुठभेड़ करेगी और अपराधियों को सलाखों के पीछे डालेगी।'' उनके इन बयानों ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर खुले तौर पर गैर-न्यायिक तरीके से हिंसा का समर्थन करने का आरोप लगाया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा, “एनकाउंटर संस्कृति उत्तर प्रदेश में चलती है, बंगाल में नहीं। चुनाव आयोग को उनके भाषण का संज्ञान लेना चाहिए।”
हर अपराधी जाएगा जेल
बेबाक और आक्रामक राजनीतिक शैली रखने वाले घोष ने आलोचनाओं से बेपरवाह रहते हुए तृणमूल पर अपना हमला और तेज कर दिया, और दावा किया कि उन्होंने खड़गपुर में लंबे समय तक 'गुंडों और माफिया' से लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा, ''मैंने खड़गपुर में गुंडों और माफिया के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी हैं, और मैं फिर लड़ूंगा। लेकिन शायद इस बार इसकी जरूरत न पड़े। एक बार जब भाजपा सत्ता में आ जाएगी, तो अपराध में शामिल हर व्यक्ति पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा।''
आपको डरने की क्या जरूरत है?
घोष ने 2016 से 2019 तक विधानसभा में खड़गपुर सदर का प्रतिनिधित्व किया था और उनको भाजपा ने इस सीट पर फिर से मैदान में उतारा है। यह सीट कभी पश्चिम बंगाल में पार्टी के शुरुआती राजनीतिक गढ़ों में से एक थी, जब पार्टी ने अपने पारंपरिक क्षेत्रों से बाहर विस्तार करना शुरू किया था। घोष ने कहा, ''हमारे खिलाफ मामले दर्ज किए गए, जिनमें आरोप लगाया गया कि हमने लोगों को हथियारों के बल पर धमकाया। लेकिन अगर कोई डरता है, तो घोष जाहिर तौर पर उसे डराएगा। आपको डरने की क्या जरूरत है? अगर आपमें हिम्मत है, तो आमने-सामने आइए। अगर वे पुलिस की मदद से लूटपाट कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं और मतदाताओं को डरा-धमका सकते हैं, तो हम उन्हें चुनौती क्यों नहीं दे सकते?''
TMC पर भेदभाव करने के आरोप
उन्होंने कहा, ''मैंने हमेशा अपने विरोधियों को चौंकाते हुए राजनीति की है। खड़गपुर के लोगों ने इसी वजह से मुझे वोट दिया था, और वे फिर से मुझे ही वोट देंगे।'' इससे पहले दिन में, अपने समर्थकों के साथ चाय पर चर्चा के दौरान घोष ने राज्य प्रशासन पर चुनाव प्रचार के दौरान सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतें मिलने के बावजूद पुलिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 'कटआउट' हटाने में आनाकानी कर रही थी, और भाजपा ने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से संपर्क किया है।
चौथी बार सत्ता के लिए TMC का जोर
2021 के चुनावों में 294 सदस्यों वाली विधानसभा में BJP 77 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2016 में उसे सिर्फ़ तीन सीटें मिली थीं, जबकि TMC का दबदबा एक बार फिर कायम रहा। तृणमूल अब लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। 2011 में ममता बनर्जी के "बदलाव" अभियान ने दशकों से जमी हुई वाम मोर्चा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था और पहली बार राज्य की सत्ता पर TMC काबिज हुई थी। वाम दल और कांग्रेस अब राज्य में बहुत छोटे खिलाड़ी बनकर रह गए हैं, जबकि भाजपा का बड़ा उभार हुआ है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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